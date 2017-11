Milan Nouveautés Motos 2018 : Suzuki SV 650 X

Café-conserve Le bicylindre en V Suzuki nous revient dans une livrée plus classieuse avec un mini saute-vent et une selle « une place et demie » à surpiqûres. Une sorte de roadster-sport-vintage qui mise sur son attachante motorisation et un look branché. Pour un dernier come-back ?