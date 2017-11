39e salon Epoqu’auto à Lyon (69)

La 39e édition du salon de l’auto et de la moto de collection, Epoqu’Auto 2017, se déroulera les 10, 11 et 12 novembre 2017 à Eurexpo à Lyon (Rhône). Cet incontournable RDV pour les amateurs d’anciennes avait réuni plus de 60 000 visiteurs en 2016. Cette année, Monet & Goyon et BFG seront tout particulièrement à l’honneur. La FFMC 69 et la Mutuelle des motards y seront également (...)