29 & 30 Avril 2017 Croix en Ternois : Temps idéal mais les mécaniques souffrent…

Photos de Fanfan et tagadavodka La réputation de Croix en Ternois (pluie et froid) est une nouvelle fois contestée : soleil plus léger que l’an dernier mais temps sec à en faire pleurer les vendeurs de pneus pluie. Organisation très conviviale (remerciement à Dany et Fernand Dieudonné et toute l’équipe de course) et ambiance bien particulière : Pour chaque catégorie, trois courses avec (...)