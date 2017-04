Pour le RSCP : Douche écossaise à Lédenon

Petit frère du RSCM, le RSCP (P comme PROMO) vient de repartir pour sa deuxième saison. 1ere étape LEDENON les 1er et 2 Avril. Cette 1ere course de la saison est très représentative de ce que nous attendons d’une course PROMOTION : 2 jeunes équipages pour qui c’est la 1ère course (voir encadrés)( Pierre Paqueriaud & Julien Labarge et Charly Gaillard & Paola Lavarino) 2 (...)