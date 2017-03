76ème Daytona Bike Week : les principaux bike-shows

Bonjour copain (et copine), Bon, comme tu le sais déjà, la 76ème Daytona Bike Week va commencer samedi prochain… Et si tu t’y rends, il te faut absolument connaître les bike-shows à ne pas rater… Dimanche 12 mars. Les propriétaires de motos vintage et classiques participeront au True Grit. Créé par Warren Lane avec la complicité et le soutien de Bill Dodge, Billy Lane et Dan « Bacon (...)