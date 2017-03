Attention à la boîte …

Voilà ce qui arrive quand on méprise le fonctionnement d’ une boîte de vitesse.En l’ occurrence, il s’agit ici d’un pignon de troisième de 650 DR . Alors, on peut toujours incriminer la paille cachée au niveau du cercle de pied, faiblesse invisible qui finit par céder, mais aussi et plus probablement un mauvais passage de vitesse à la volée et au mauvais moment. N’oublions pas non plus (...)