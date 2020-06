eRockit est une nouvelle entreprise allemande spécialisée dans la mobilité électrique. Leur premier modèle - lui-même baptisé eRockit - fait la synthèse entre l’univers de la moto et celui du vélo. La plupart d’entre nous pourraient y voir une réminiscence des vélomoteurs thermiques - autrement appelés « mobylettes » - mais le concept de l’eRockit fonctionne différemment : le couple s’active puis augmente à la force des mollets.

Made in Germany

Fabriquée en Allemagne, cette machine atypique délivre une puissance de 7 à 22 chevaux lui permettant d’être aussi à l’aise en ville que sur route. Alimenté par une batterie de 6,6 kWh disposée dans un cadre en aluminium, le moteur à aimants est refroidi par air. Il dispose de 120 km d’autonomie par charge, et d’une vitesse de pointe d’environ 80 km/h. Sans embrayage, la transmission se fait par courroie. L’entreprise insiste sur le faible montant de l’entretien et sur une facture d’environ 2 € d’électricité pour 100 km parcourus.

Une e-125 à pédales

Proche d’une 125, l’eRockit sera accessible aux titulaires du permis B (+ formation de 7heures). Si le concept a le mérite d’être original, la question du prix reste encore et toujours une problématique sur ce type de machine. Il faudra s’alléger de 11 850 € (!) pour pédaler électriquement à son guidon. À l’heure où les pistes cyclables se développent au détriment des voies de circulation pour les autres usagers motorisés, et face à un marché très concurrentiel - vélos électriques et deux-roues thermiques inclus -, le succès de l’eRockit pourrait bien rester confidentiel.

Son avenir dépend pour partie de l’écho que rencontrera la campagne de financement participatif lancée sur startnext.com.