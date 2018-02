Pour finir de vous convaincre, nous vous proposons un petit tour d’horizon des cinq épreuves de la saison 2018.

7 et 8 avril à la Suze (72) : Rallye de la Sarthe

Si la course commençait dès le vendredi en 2017, cette année on revient à un schéma classique pour la Sarthe. Départ toujours de la Suze-sur-Sarthe avec, pour débuter, une spéciale sur le circuit Bugatti le samedi matin, puis 4 spéciales à travers le bocage et les contreforts des Alpes mancelles autour de Sillé-le-Guillaume dans le nord-ouest du département. La nuit, une partie du parcours sera inversée pour pimenter un peu la navigation, mais les 4 spéciales resteront dans le même sens.

rallyedelasarthe.com

16 et 17 juin à Cerdon (01) : Rallye de l’Ain

Une grande année pour le vétéran des rallyes avec la 80e édition de ce qui doit être la plus ancienne épreuve moto encore en activité en France ! Pour autant le programme des festivités proposera 14 spéciales, et entre celles-ci, un routier parmi les plus sélectifs du championnat, avec des variantes à tous les tours !

umain01.fr

13 et 14 juillet à Villecomtal (12) : Rallye du Dourdou

Après une petite baisse de régime au niveau du nombre d’engagés en 2017, le MC Villecomtal, club organisateur, met les bouchées doubles cette année et propose un tarif d’engagement identique à celui de l’an dernier (moins de 20 €). Le club a aussi trouvé deux nouvelles spéciales. Les pilotes les emprunteront 2 fois, dès le vendredi soir pour la 1ère étape, et 3 fois dans la journée du samedi. Pour varier encore plus les plaisirs à chaque tour, le parcours routier sera différent.

rallyedudourdou.fr

8 et 9 septembre à Mauves (07) : Rallye des Coteaux

Les Coteaux ont su séduire l’an passé avec des spéciales différentes, l’une très typée « mono », l’autre plus rapide. En 2018, les organisateurs conservent le même principe mais revoient leur copie au niveau du routier, plus long en 2018 et avec plusieurs parcours.

ramp-mauves.com

29 et 30 septembre à Rocroy (08) : Rallye des Ardennes

Avec une nouvelle ville de départ à Rocroy, les Ardennes reviennent pour la finale en 2018. Tout le centre-ville sera dédié à l’accueil du rallye pour le staff d’organisation et les concurrents. La date est encore un peu lointaine mais les spéciales sont déjà trouvées et il y aura peut-être une surprise à ce niveau…

Page Facebook du rallye des Ardennes

Voilà, plus qu’à préparer vos engagements ! Et à bientôt pour faire le tour des nouveautés et des différents pilotes engagés.