La firme nippone lance une campagne de rappel des motos équipées du moteur CP2 (MT07, Tracer 700 et XSR 700), afin de remplacer par mesure de précaution les entretoises et les vis de fixation du carter de chaine de transmission. Au total, 8871 machines sont concernées.

L’origine du problème

Les vis de fixation du carter de chaine de transmission au bras oscillant peuvent se desserrer et tomber à cause des vibrations pendant la conduite du véhicule. De plus, il y a une possibilité qu’une fois les vis de fixation tombées, le carter de chaine se casse en heurtant la chaine de transmission. Dans les cas extrêmes, la pièce cassée du carter de chaine peut tomber sur la route et gêner la circulation.

C’est pourquoi la marque invite ses clients possesseurs d’une des machines concernées (liste ci-dessous) à prendre contact dans les meilleurs délais avec leur concessionnaire Yamaha afin de remplacer ces pièces gratuitement.

• modèle 2018 (B4C1) dont les numéros de série sont compris entreRM172 0000301 et RM172 0010132.• modèle 2018 (B8M1) dont les numéros de série sont compris entre RM182 0000301 et RM182 0006129.

> Tracer 700

• modèle 2016 (BC61) dont les numéros de série sont compris entre RM141 0000101 et RM141 0015335.

• modèle 2016 (BC62) dont les numéros de série sont compris entre RM151 0000101 et RM151 0002418.

• modèle 2017 (B7K1) dont les numéros de série sont compris entre RM141 0011201 et RM141 0014971.

• modèle 2018 (BC64) dont les numéros de série sont compris entre RM141 0025104 et RM141 0025544.

• modèle 2018 (BC65) dont les numéros de série sont compris entre RM151 0005101 et RM151 0005380.

• modèle 2018 (B1K1) dont les numéros de série sont compris entre RM152 0000101 et RM152 0000180.

>XSR700

• modèle 2016 (B341) dont les numéros de série sont compris entre RM111 0000101 et RM111 0007451.

• modèle 2016 (B342) dont les numéros de série sont compris entre RM121 0000101 et RM111 0000908.

• modèle 2016 (B344) dont les numéros de série sont compris entre RM111 0001662 et RM111 0007114.

• modèle 2016 (B345) dont les numéros de série sont compris entre RM121 0000182 et RM121 0000868.

• modèle 2017 (B347) dont les numéros de série sont compris entre RM111 0008102 et RM111 0011135.

• modèle 2017 (B348) dont les numéros de série sont compris entre RM121 0002101 et RM121 0002700.

• modèle 2018 (B34A) dont les numéros de série sont compris entre RM111 0018101 et RM111 0020254.

• modèle 2018 (B34B) dont les numéros de série sont compris entre RM121 0003101 et RM121 0003701.