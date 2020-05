Kawasaki Heavy Industries pourrait exploiter son 4 cylindres de 1000 cm3 sur un autre modèle de son catalogue. Il serait question d’une Vulcan - la dénomination du segment custom de la firme de Kobe - propulsée par le fameux moteur suralimenté des Z H2, H2, H2 SX et H2 R. Surnommée « Vulcan H2 », la moto emprunterait les traits « Sugomi » chers aux roadsters de la marque et gonflerait ses muscles pour se confronter aux Triumph Rocket 3 et Ducati Diavel.

Il est probable que les performances du moteur (200 ch et 14 m.kg de couple sur la Z H2) soient recalibrées pour s’adapter aux exigences du châssis custom et de son angle de chasse assez ouvert. Néanmoins, si cette Vulcan compressée voyait le jour, elle serait l’un des cruisers les plus puissants du marché, offrant des perspectives de conduite riches en sensations.

Et même si cette première image n’a rien d’officiel, il y a fort à parier que Kawasaki envisage de décliner son offre « suralimentée ». La proximité de Young Machine avec l’industrie japonaise, nous permet d’accorder un minimum de crédit à cette rumeur, que Kawasaki n’a d’ailleurs ni confirmée, ni démentie. À suivre.

Source et crédit photo : Young Machine