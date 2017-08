Le 17 août au matin, le vol de la Kalex Moto2 de l’écurie Marc VDS a été découvert en Belgique. Il s’agit de la machine avec laquelle Tito Rabat est devenu champion du monde 2014.

Le vol par effraction a eu lieu le mardi 15 vers 4h du matin, d’après les images de vidéosurveillance, mais il n’a été découvert que mercredi à l’ouverture, a précisé une responsable de la société à l’Agence France Presse (AFP). « La moto, qui fait la fierté du patron, était exposée dans le hall d’entrée de l’atelier, où on autorisait des gens à pénétrer pour se faire photographier avec elle ».

Quatre personnes « cagoulées et gantées » sont entrées la nuit dans l’atelier et ont emporté la Kalex à l’arrière d’une camionnette blanche en brisant une vitre de ce véhicule. Mme Colson souligne que ce dernier a également été volé. La police de la zone de Charleroi a été chargée de l’enquête.

« Aidez nous à retrouver une moto à laquelle nous sommes spécialement attachés, l’équipe et moi-même. Si quelqu’un dispose d’une quelconque information, merci de contacter l’équipe ! », a tweeté en espagnol et en anglais Esteve « Tito » Rabat.

Help us to get back a meaningful bike for both the team and me. If someone can provide any information please contact with the team. Thanks ! https://t.co/XyRL9ZIXea

— Tito Rabat (@TitoRabat) 16 août 2017