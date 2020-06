En dépit des multiples annulations des courses de MotoGP, des pilotes tels que Marc Márquez, Valentino Rossi et Fabio Quartararo se sont affrontés, dans la bonne humeur, sur le jeu vidéo MotoGP. Ces courses en ligne sont très appréciées, malgré la déception de ne pas avoir pu assister encore à un véritable Grand Prix cette année.

Le Tourist Trophy 2020 étant lui aussi reporté, l’IOMTT (Isle of Man TT Races) souhaite également organiser une compétition virtuelle sur l’excellent jeu vidéo officiel « TT Isle of Man 2 : Ride on the Edge » (lire notre test complet), disponible depuis mars dernier. Julien Toniutti, pilote français reconnu pour ses talents sur le circuit de l’île de Man, a apporté toute son expérience dans le développement du jeu. Au guidon de sa BMW S 1000 RR. Il sera dans la liste des 8 pilotes participants.

« Je suis content de continuer cette aventure avec le jeu TT 2 jusqu’au bout. Nous avons passé 1 an et demi à participer au développement, et après la présentation presse de mi-février avec les journalistes, la compétition virtuelle est la suite logique. » commente le pilote français.

8 pilotes du TT en équipe avec 8 joueurs expérimentés

Les courses se distingueront des Virtual MotoGP avec la participation de 8 joueurs fans du TT. Chacun fera équipe avec l’un des 8 pilotes officiels engagés dans la compétition. Une spécificité qui promet de belles courses en duo où les réflexes des pilotes et des joueurs seront mis à rude épreuve.



Julien Toniutti et sa BMW S 1000 RR, fidèlement reproduits dans le jeu TT Isle of Man 2

Bien que le jeu se distingue par son réalisme hors pair, les sensations et les compétences « manette en main » sont, de toute évidence, radicalement différentes d’une expérience réelle au guidon. En l’occurrence, pilotes et joueurs - tous experts du tracé de l’île de Man - seront complémentaires pour une expérience de jeu amusante, originale et compétitive.

« Comme de nombreux pilotes, je pense que le jeu vidéo est le meilleur outil pédagogique pour appréhender le vrai TT. Dès 2014, pour préparer mes 1ers tours de roues sur l’ile de Man, je me suis servi d’une précédente version du jeu pour apprendre le tracé. Mais, même si je connais maintenant le circuit par cœur, je reste loin des meilleurs gamers. Ils sont impressionnants de faire de tels chronos avec le simple ressenti d’une manette. Dans le jeu, les sensations de vitesse, de freinage, de trajectoires sont bien présentes. Mais tout ne passe que par les mains sur un joystick et par les yeux sur un écran. Il manque quelques informations importantes au niveau des autres sens, que l’on ne ressent que quand on est sur la moto, comme le contact des pneus avec la route, le grip, les mouvements des suspensions, les réactions de la moto, les vibrations dans les bottes... Toutes ces sensations sont essentielles pour maintenir le cerveau et le corps des pilotes sous tension permanente. Il n’y a pas, non plus, ce sentiment si particulier du danger, qui permet de se sentir vivant, vraiment, et de vivre un peu plus que de la vie. Dans mon canapé, avec la manette en mains, il me manque ces paramètres clés. Alors, soit il est difficile d’atteindre le même niveau de concentration qu’un gamer, soit l’absence de risque fait que l’on roule un peu au-delà de ses limites. Dans les deux cas, le résultat est la chute, comme en vrai en fait. Du coup, en cumulant trois ou quatre gamelles par tour, il m’est difficile de faire de bons chronos. J’espère que mon team-mate pour le Virtual TT sera indulgent ! » explique Julien Toniutti.

Lors des diffusions en direct, Chris Pritchard et le commentateur Dave Moore animeront les courses. Des interviews des pilotes et des joueurs seront également réalisées avant et après chaque session. Quant aux classements, ils seront établis avec les temps au tour des joueurs et des pilotes cumulés. Les résultats seront publiés dès le lendemain des courses sur le site officiel, la page Facebook et la chaine YouTube du TT.

Voici les 8 pilotes engagés au Virtual Tourist Trophy 2020 :

• Julien Toniutti - France

• Conor Cummins - Ile de Man

• Peter Hickman - Royaume-Uni

• Davey Todd - Royaume-Uni

• Jamie Coward - Royaume-Uni

• Rennie Scaysbrook - Australie

• Raul Torras Martinez - Espagne

• Mark Miller - États-Unis

La composition définitive des teams et la date de la première course seront dévoilés dans les prochains jours.