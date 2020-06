Le Covid-19 aura eu raison de l’une des courses les plus impressionnantes du monde. Le Tourist Trophy a bien été annulé, au grand dam des fans de sport moto. Malgré son isolement en mer d’Irlande, l’île de Man n’a en effet pas échappé au coronavirus avec 336 cas et 24 décès (pour 83 000 habitants).

La direction de la course mythique a toutefois décidé de mettre en place une course virtuelle, à l’image du eMotoGP. Les pilotes se sont donnés rendez-vous derrière un écran, manette en main, sur le jeu officiel TT Isle of Man - Ride on the Edge, que nous avons eu la chance de tester.

Davey Todd leader

Pour cette édition virtuelle, les règles étaient simples : réaliser un tour le plus vite possible. Chaque pilote avait un coéquipier spécialiste des jeux vidéos. C’est le jeune anglais Davey Todd qui s’est imposé avec le gamer Sam Tipper.

Le nouveau pilote officiel Honda - décrit comme un futur champion du TT - a aidé les studios français de KT Racing à développer le jeu officiel du Tourist Trophy. Il a signé un chrono en 15 minutes 44 secondes. Le tour le plus rapide « in real » a été réalisé par Peter Hickman en 2018 en 16 min 42 sec. Davey Todd a également frappé fort en battant Darrel Grundy, le gamer le plus rapide.

Le Français Julien Toniutti, tricolore le plus rapide sur le tracé manxois « dans la vraie vie », a lui aussi participé au développement du jeu. Il termine 6e avec son équipier Darrel Grundy.

Ce premier TT Virtual a vu participer d’autres pilotes de renom tels Peter Hickman, ou encore Conor Cummins.

Un autre Tourist Trophy virtuel a démarré sur console avec les joueurs du monde entier. À vos manettes !