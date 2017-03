Réunie à la Maison de quartier des Fourches à Laval, l’antenne de Mayenne de la Fédération française des motards en colère (FFMC 53) a tenu son assemblée générale devant 22 motards.

Préparer les actions

L’AG d’une association est rendez-vous important pour tous les militants et les motards du département, qui permet d’échanger sur les projets ayant été menés durant l’année précédente, mais aussi de débattre et de préparer les futures actions de l’antenne.

Sensibilisation de 1 560 collégiens

Au niveau des actions menées en 2016, la FFMC Mayenne n’a pas chômé :

Sensibilisation et pédagogie auprès des collégiens du département, avec le programme FFMC d’Éducation routière de la jeunesse (ERJ), labellisé par l’Éducation nationale. Les militants de la FFMC 53 (6 intervenants et 2 assistants) sont intervenus auprès de 1 560 élèves mayennais en 2016, dans 20 collèges et lycées du département.

L’antenne a également organisé sa 4e opération Motard d’un jour, permettant de faire découvrir, aux élus et techniciens (8 en 2016), les problèmes d’infrastructures routières de la ville en les faisant circuler comme passager sur une moto.

La FFMC 53, en partenariat avec le Conseil départemental de la Mayenne, et un coup de pouce financier de la préfecture, a mené avec la jeune Association pour la formation des motards (AFDM) du Pays de la Loire, l’opération Trajectoires, contribuant à aider les motards à améliorer leur technique de conduite. En 2016, 36 motards ont participé. L’opération sera reconduite cette année, elle aura lieu le 1er avril prochain.

Projets

En 2017, les militants ont également décidé de mener une opération gasoil afin de sensibiliser les usagers de la route, en automobile et camion, aux risques d’épandage sur la chaussée lorsque les réservoirs de carburant sont trop remplis.

Solidaire

Le bureau de la FFMC 53 a tenu à rappeler qu’il s’associait régulièrement à la FFMC 72 pour mener des actions en commun, notamment lors des veilles sur les contrôles de police lors des 24h du Mans moto ou du GP de France.

Parité

L’AG s’est terminée par l’élection du nouveau bureau de la FFMC 53. Sur 10 élus, l’antenne compte 6 hommes et 4 femmes. Une parité presque parfaite dont devraient s’inspirer nos politiques. Lulu, Véro, Hélène et Isa sont motardes, volontaires, engagées et elles ont bien l’intention de défendre les motards du département.

Le bureau de la FFMC 53

Coordinatrice : Lucie Garry

Coordinateur adjoint : Jérôme Chérubin

Trésorier : Guy Herriau

Trésorier adjoint : Gilles Maniglier

Secrétaire : Véronique Louvard

Secrétaire adjointe : Hélène Geeraert

Membres du bureau :

Isabelle Mariaud

Guy Geeraert

François Martinier

Sylvain Gaychet

Un apéritif offert par l’antenne 53 aux motards présents est venu conclure cette AG.