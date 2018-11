Après 7 000 km de test sur notre KTM 990 Adventure (qui possède la même dimension de pneus que la Honda 1000 Africa Twin), ce pneu mixte - annoncé comme un 60/40% route/chemin - s’est révélé particulièrement confortable et adapté à de nombreuses situations : silencieux sur route grâce à ces pavés longitudinaux resserrés, il offre un excellent grip sur revêtements bitumineux, même par temps froid ou pluvieux. Son dessin original lui confère aussi d’étonnantes capacités en traction dans la terre, le sable et les pierres, tant que les revêtements restent secs ; dans le gras, la hauteur réduite des crampons ne favorise pas l’évacuation de la boue.

Longévité

Malgré ce profil particulier, qui détonne face aux « cramponneux » Continental TKC 80 ou Metzeler Karoo, le pneu arrière dispose d’une très bonne longévité. Les 7 000 km parcourus sans ménagement (TET France, TET Espagne, March Moto Madness) sur route et en tout-terrain - notamment en hiver où son homologation « M+S » (boue + neige) rassure - l’ont prouvé. L’avant peut en effectuer le double.

Pour un usage essentiellement tout-chemin, Pirelli propose aussi une version « Rally » aux crampons plus hauts et plus mous, mais son comportement routier (bruit, grip) et sa longévité n’auront plus rien à voir. Si vous ne jetez pas votre gros trail dans la boue les jours de pluie et que vous souhaitez conserver un bon grip sur route et dans les chemins sans avoir à changer sans arrêt de pneus, alors le Rally STR est un choix judicieux.



