Si vous êtes à la fois soucieux d’arborer un look streetwear sans (trop) négliger votre sécurité, le blouson Segura Kurt mérite votre attention. Né de l’union entre le jean (ici, résistant à l’abrasion), le sweat à capuche et les protecteurs CE (niveau urbain), ce hoodie entend réconcilier fashionistas et bikers.

Pour encore plus de sécurité, une dorsale est proposée en option à 20 ou 30 € (selon le degré d’amortissement). Les poignets et la taille sont munis de dispositifs de serrage.

Chaud et froid

À l’usage, nos essayeurs ont regretté de ne pouvoir détacher le gilet de protection pour une utilisation purement urbaine (à pied) et ce d’autant plus que cet épais blouson tient chaud à l’arrêt malgré son positionnement estival.

En route, les choses s’améliorent grâce aux manches en coton très perméables à l’air, comme le serait n’importe quel sweat. Et dès que la température descend sous les 20°, on a froid. Attention à la tombée de la nuit !

Allergique à l’eau

En cas de pluie, point de salut. L’eau s’infiltre et impose le recours à la bonne vieille veste de pluie. Le Segura Kurt est à ce point allergique à l’eau qu’il ne tolère pas non plus les passages en machine à laver. Et comme le nettoyage à sec lui est également déconseillé, la question de l’entretien risque de devenir préoccupante après quelques mois d’utilisation urbaine.

