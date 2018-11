Comme à son habitude, le public a répondu présent pour le traditionnel Supercross de Paris. Pour cette édition 2018, 33 000 personnes se sont réunis à la U Arena pour un vrai « show à l’américaine » avec, en ouverture de bal, un spectacle son et lumière puis une démonstration de Francky Zapata - l’homme volant propulsé par cinq moteurs - le tout, dans une salle fermée. De quoi chauffer l’ambiance avant les hostilités !

Marvin Musquin blessé

L’absence de Marvin Musquin, blessé au ménisque à l’entrainement, reste la grosse déception de ce SX de Paris. Il a été remplacé en dernière minute par les pilotes du Team JGR Suzuki, Justin Hill et Weston Peick. Ce dernier a malheureusement été sérieusement blessé samedi lors de la finale et a dû subir plusieurs interventions pour de multiples fractures au visage.

SX1 : Ferrandis pour contrer les Américains

Malgré la très bonne prestation du Français Dylan Ferrandis, vainqueur d’une manche sprint le samedi, Jason Anderson, champion SX US 2018, a régné en maître sur l’épreuve, remportant 5 courses sur les 6 du week-end.

La bataille pour la 2e place aura été rude entre Ferrandis et Zach Osborne, les deux « ennemies » de la saison dernière sur la côte Est en SX US 250. Le coéquipier de Jason Anderson, victime d’une crevaison lors de la finale du dimanche soir, finira par s’incliner devant le Français. Au cumul des deux soirées de compétition, Anderson est sacré « King of Paris » devant Ferrandis (2e) et Osborne (3e) qui courent habituellement en 250 cm3.

SX2 : Jace Owen, la bonne pioche du Team Bud Racing

Comme en SX1, c’est un Américain qui s’est distingué en SX2. Jace Owen, invité par la structure française de Stéphane Dassé - Bud Racing - s’est imposé devant Cameron McAdoo, un autre pilote venu des states. Derrière, les pilotes du SX Tour (championnat de France Supercross) se sont battus pour les suivre. Adrien Escoffier et Thomas Do (vainqueur de la finale le dimanche) sont les seuls Français à avoir rivalisé avec les Américains. Jace Owen termine « Prince of Paris » devant McAdoo et Escoffier.

SX US 2019 : un Français pour le titre ?

La saison du SX US reprendra dès 2019 à Anaheim (Californie) où Marvin Musquin, tête d’affiche du championnat, tentera de s’imposer. Des concurrents de taille se dresseront face à notre pilote français : Eli Tomac, Jason Anderson ou encore Ken Roczen. Cette nouvelle saison verra la montée en SX1 des deux champions SX2, Aaron Plessinger (champion conférence Ouest) et Zach Osborne (champion conférence Est), qui feront leurs débuts en 450 cm3.

