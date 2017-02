Ce dimanche, invités de l’émission animée par Jean-Michel, Patricia et Laurent en régie : Jonathan et Adrien, chacun à sa manière, nous donnent une vision de liberté et de passion de la pratique de la moto.

- Le baroudeur, Jonathan Salamon, 28 ans, architecte, mais également aventurier, joueur de poker, écrivain, et blogueur !

À 25 ans, après 2 ans d’une carrière qui ne le nourrissait plus, il part seul en Amérique du Sud pour vivre une aventure qui aura duré 28 mois. 40 000 kilomètres à moto en Amérique Latine, à la rencontre de milliers de personnes et, en apothéose, une participation aux championnats du Monde de poker. Jonathan en a tiré un livre, « Récit d’un joueur itinérant », publié par l’éditeur Hugo, dont Motomag.com a récemment parlé.

- Adrien, de la Bielle et le Motard

La Bielle et le Motard est une communauté crée sur la Côte d’Opale dans le but de rassembler les motards qui roulent sur des motos d’avant 1990. Le vintage est à l’honneur, et Adrien raconte sa passion.