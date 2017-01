Toute l’équipe de Kiqincoup Tetoupal vous souhaite une bonne et excellente année 2017 !

Pour cette première émission de l’année Jean-Michel, animateur, et Christophe, correspondant 59 de Moto Magazine, reçoivent :

Serge Cousin, président national de l’Amicale internationale des motards rotariens ;

Christian Wozny qui, avec Annick Toulouse, a couru en 2016 la Pendine Sands (au Pays de Galles), une difficile course sur sable. Ils s’apprêtent à récidiver avec leur Peugeot 1952 améliorée et préparent la course la plus mythique au monde, celle du Lac salé de Bonneville au USA.

Et encore :

combat et militantisme citoyen avec Jean-Yves Balois de la Fédération Française des Motards en Colère du Nord (FFMC 59) ;

et Daniel Thorel, de la Fédération des Bikers de France ; il présente les nouveaux chevaliers de la Kustom kulture 2017, les animations du local à Bersée, les rencontres du vendredi, le mini-run du samedi…et aussi les concerts et animations à la demande.