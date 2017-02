Au sommaire de l’émission, animée par Luck :

On tourne les pages du Moto Magazine de février 2017 (n°334) avec Christophe Tilmant, correspondant de Moto Mag’ dans le département 59, et on déroule le sommaire, avec les actualités : la vignette Crit’Air ne se déploie pas partout et le contrôle technique passe à la trappe !

Le portrait : Mélusine Mallender, grande voyageuse à moto et documentariste.

Voyage : de Paris au Cap Nord en hiver.

Essais et nouveautés motos 2017.

Dans la rubrique Équipements, un test de gants chauffants.

Autre actu des plus chaudes, le départ de l’Enduropale du Touquet était en direct sur les ondes de Radio Campus Lille !

Jean-Yves Balois, de la FFMC 59, présentait les actions de la Fédération Française des Motards en Colère, et Daniel Thorel faisait de même avec la Fédération des Bikers de France (FBF) :

- rappel de l’AG de la FBF du 18 mars,

- run du printemps le 25 mars sur Paris et départ groupé de Lille pour tous,

- coup de gueule sur les pneus de nos Indian neuves,

- le nouveau Village Kustom de Bersée avec les fêtes prévues ce mois-ci (soirée carbonnade, initiation à la country par des professionnels du genre, mini-run du samedi).