Pour cette dernière émission de l’année 2016 animée par Jean-Michel :

invité de l’émission, Cédric Fievet, pilote officiel de BMW Motorrad Arras (62), originaire d’Orchies (59). Cédric repart l’année prochaine à la conquête du titre du championnat Benecup (Belgique et Pays-Bas).

C’est la saison des hivernales moto !

Faire une hivernale à moto, c’est comme passer le Cap Horn en bateau. C’est un rite initiatique et, à la fois, le truc le plus inutile au monde.

Bref, c’est indispensable à vivre au moins une fois dans une vie de motard !

De retour l’un de L’Authentic, l’autre des Millevaches, et après avoir parcouru 1 600 km,

Jean-Yves Ballois et Lionel Decourteille nous racontent leurs aventures au guidon.

L’émission Kiqincoup reprendra le 8 janvier 2017 sur Radio Campus Lille ! D’ici là, passez de joyeuses fêtes !