Montalivet : station balnéaire au bord de l’océan Atlantique, à quelques encablures de l’estuaire de la Gironde, ses pins de la forêt des Landes, ses lacs, ses marais, ses carrelets (cabanes de pêcheurs sur le bord de la Gironde)... et pour un week-end, capitale de la Biker attitude ! Les habitants sont toujours ébahis et heureux d’accueillir tout ce monde depuis 24 ans. La rue principale, de 2 km, qui mène droit à l’océan, est réservée aux motos, et prend des airs de Daytona Beach.

Animations non-stop

Les Outcasts ne font pas dans la dentelle. Avec le forfait complet à 30 € (ou 15 € à la journée), ce sont trois jours de festivités non-stop. Pas le temps de se reposer entre les animations qui démarrent à 12 h et se prolongent jusqu’à 4 h du matin.

En journée, le public a pu apprécier les démonstrations de trial avec l’Urban Trial Show, de freestyle « Blackliner », mais également participer à un concours de bras de fer, assister à une course de lenteur, un défilé de lingerie, un concours de tee-shirts mouillés, l’élection de Miss Show Bike, sans oublier le show bike lui-même. Il s’agit d’un concours de la plus belle préparation moto, avec une particularité à Montalivet, c’est que les motos gagnantes passent sur la scène et gagnent toutes le même trophée… En résumé pas de premier, pas de dernier !

Nuit blanche avec six concerts programmés

En nocturne, ce ne sont pas moins de six concerts qui attendent les participants : Reservoir Dogs (FR) , Jorge Salan (ES), Back:N:Black (CH), Laura Cox Band (FR), Mason Hill (UK), Bad Touch (UK), sans oublier les shows érotiques, masculins et féminins (vive la parité !), l’incontournable village de stands pour faire ses emplettes et le village restauration aux multiples saveurs…

Une parade « monstrueuse »

Le dimanche matin, plus de 2 000 motos prennent le départ pour une balade de 60 km, avec une pause « apéro » offert par le casino de Soulac-sur-Mer. Un cortège impressionnant où les bords de routes sont remplis de riverains avides de voir les belles machines défiler.

Ce n’est pas pour rien que « Montalivet » est l’un des rassemblements « biker » les plus importants en France, une date à ne pas rater. Cette année, les organisateurs ont encore enregistré plus de 10 000 entrées sur le site et compté près de 25 000 visiteurs dans les rues de la commune.

François, le président fondateur des Outcasts (crée en 1994) annonce déjà pour 2019 qu’il y aura « du lourd » à l’occasion du 25e anniversaire de ce rassemblement. Les « Outcasts » vous y attendent de pied ferme fin juin 2019.

Mc Outcasts : http://outcastsmc.free.fr/showbike.html