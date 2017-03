Confidence de Honda, c’est à Florence en Italie que le premier constructeur mondial écoule le plus de SH 125, son scooter à grandes roues d’entrée de gamme. Ce qui explique probablement le choix du lieu pour cette présentation du nouveau modèle Euro 4, qui reste un outil pour la ville. Intra muros.

Un vélo

Il ne faut pas 10 minutes pour se rendre compte que le SH 125i reste une référence en termes d’agilité. Coincé dans une file ? Braquez à fond et tournez quasiment à angle droit entre deux voitures aidé par le poids contenu (moins de 140 kg en ordre de marche) et la faible largeur (740 mm avec les rétros). Seule une assise un peu haute (799 mm) pour les plus petits poussera à s’avancer sur la selle pour poser convenablement les pieds au sol.

Aspects pratiques

Si le plancher plat, sans tunnel central, se révèle accueillant pour un sac, il accepte mal les grands pieds (45 et plus). Dans le tablier, un petit vide-poches non verrouillable propose une prise 12 V. Sous la selle, un intégral taille M peut rentrer. Et au rayon des options, on pourra choisir un top-case de belle finition ainsi que des protège-mains ou le pare-brise haut pour parfaire le confort.

Andiamo !

Un imperceptible mouvement du poignet droit et le start & stop lance le monocylindre conforme à la norme Euro 4. L’accélération se révèle franche pour gratter les voitures et le SH 125 évolue avec dynamisme jusqu’à 70-80 km/h. Ensuite, cela se complique pour accrocher les 100 km/h. Juste pour les autoroutes péri-urbaines.

Tenue de ville

Les grandes roues de 16 pouces permettent d’aborder les courbes avec franchise et confiance. Quant aux suspensions, elles font le travail sur les ralentisseurs ou les pavés mais sur les grosses compressions, le débattement arrière (89 mm) atteint ses limites.

Verdict : efficace et maniable

Efficace, maniable, léger, vigoureux, bien fini… le scooter Honda SH 125i est une réussite. Avec le PCX, il reste la véritable référence pour la mobilité urbaine. Son tarif, par contre, 3 549 €, (100 € de plus que le millésime précédent), n’est pas des mieux placés pour un 125 d’entrée de gamme. Mais ce SH dispose du système start & stop qui prend tout son sens en ville…