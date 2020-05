Disparue au cours des années 50, Saroléa est revenue sur le devant de la scène en 2010. Objectif de Torsten et Bjorn Robben, les nouveaux propriétaires : redonner à la marque belge sa splendeur d’antan en se concentrant sur le développement de machines électriques au look néo-rétro.

Saroléa a commencé à faire parler d’elle en 2014 avec la SP7 lors du TT Zero, la version électrique du Tourist Trophy. Le prototype s’est octroyé une 4e place.

L’année suivante, la Manx7, une version street legal de la SP7, est commercialisée. Elle ne rencontrera qu’un succès d’estime.

Luxueux...très luxueux !

Saroléa présente aujourd’hui la N60 MM.01, une nouvelle déclinaison de cette Manx7. Ce cafe racer électrique, plus sophistiqué et mieux équipé que sa devancière, se distingue par son cadre et son bras oscillant en carbone pour un poids total de 215 kg. Autres éléments notables : un freinage Beringer, des jantes forgées OZ et des suspensions Öhlins. Sa « mécanique » reste identique, avec un moteur de 160 ch, pour 46 m.kg de couple, et une autonomie de 330 km. Sa recharge, extrêmement rapide, permettrait de retrouver 80 % de la capacité de la batterie (22 kWh Lithium-Ion) en seulement 20 minutes.

La N60 MM.01 ne sera produite qu’à 20 exemplaires au tarif de... 70 000 €. Plus du double de la Harley-Davidson LiveWire, dont nous trouvions déjà le tarif osé !

Sachez toutefois que si vous êtes disposé à investir une telle somme, Saroléa vous confectionnera un costume sur mesure et vous remettra un casque en carbone assorti à la moto et un couteau (voir photos).

La marque n’a toujours pas communiquée sur la date de disponibilité du modèle.