La prochaine édition du salon auto moto de collection French Riviera Classic & Sport, se déroulera au stade Allianz Riviera à Nice, les 10 et 11 juin 2017.

Programme

Près de 180 exposants et plusieurs milliers de visiteurs sont attendus.

La plupart des grandes marques sportives auto et moto seront représentées.

Comme grande nouveauté en 2017, un circuit extérieur sera spécialement aménagé, avec des démonstrations d’autos et de motos exceptionnelles.

Les visiteurs pourront découvrir les collections d’Adrien Maeght et de SAS le Prince de Monaco.

Il sera possible de visiter en même temps le musée national du sport situé dans l’enceinte du stade.

Horaires : samedi 10h - 20h / dimanche 10h - 19h

Billetterie : sur le site www.fr-cms.com, dans les points de vente habituels ou aux guichets du stade

Entrée : 10 € ; groupes à partir de 10 billets : 8 € / billet

Billet couplé salon + musée national du sport : 12,50 €

Enfant moins de 12 ans : gratuit

Informations

French Riviera Classic & Sport

Organisé par HiEvents

Stade Allianz Riviera

Boulevard des Jardiniers

06200 Nice

Téléphone : 04 93 21 95 01

Site : www.fr-cms.com

Courriel : info@fr-cms.com

