Le dépouillement de la sculpturale BMW R 18 constitue un évident défi à la créativité d’un préparateur. Le Californien Roland Sands, auquel on doit déjà le concept NineT, s’est engouffré dans la brèche pour imaginer une déclinaison dragster de cette machine très attendue. « Avec un tel moteur, qui constitue de manière si ostensible la pièce maîtresse, j’ai tout de suite pensé aux muscle cars » indique Roland. Pour créer cet exemplaire unique, l’homme a également puisé son inspiration dans son histoire familiale et tout particulièrement dans le parcours de son père, ancien pilote de drag : « J’ai pensé que cela faisait sens de dépouiller la machine au maximum et de la refaçonner pour lui permettre d’aller vite sur une piste d’accélération ».

3 mois et demi de labeur

Comme à son habitude, Roland Sands a commencé par coucher son idée sur le papier pour imaginer les volumes, la forme et la géométrie qu’épouserait la R18 Dragster. Le modèle de série se prête parfaitement au jeu de la préparation avec sa boucle arrière aisément démontable, à l’instar de ses pièces de carrosserie. BMW a d’ailleurs très probablement réfléchi à un riche catalogue de pièces pour satisfaire tous les délires de personnalisation des futurs propriétaires de la machine.

Seule l’électronique embarquée a posé de réelles difficultés à Rolland Sands. L’homme avoue s’être fait des nœuds au cerveau pour parvenir à intégrer la bonbonne de Nitrous Oxyde, pour retirer l’échappement d’origine et modifier drastiquement l’admission. Monter la fourche de la NineT et le freinage avant de la S 1000 RR a posé bien moins de soucis.

Des premiers dessins aux premiers runs sur la piste, 3 mois et demi se seront écoulés.

Des pièces pour personnaliser sa propre R18

L’équipe californienne a également mis à profit ce travail pour imaginer une série de pièces adaptables en alu fraisé pour le cruiser BMW de série parmi lesquelles figurent des jantes, des leviers, des poignées de guidon, des risers, des rétroviseurs, des habillages de carters ou encore des bouchons.