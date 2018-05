L’impression 3D dite fabrication additive permet d’imprimer en trois dimensions des éléments complexes en plastique ou en métal en superposant des couches de matériau. Un procédé qui possède de nombreux avantages selon le constructeur allemand : « Les pièces fabriquées de manière additive offrent une grande liberté de conception et peuvent être produites rapidement avec la qualité requise. Il n’y a plus besoin d’outils de production traditionnels tels que les presses ou les moules coulés. La géométrie des pièces est entièrement déterminée numériquement. » En plus de permettre une flexibilité et un gain de temps important au manufacturier, cette technique devrait être bien plus économique qu’un usinage classique. En effet, plus de gâchis, seule la juste quantité de matière première requise est utilisée pour former la pièce finale.

Vers des motos plus légères et moins chères

L’impression 3D peut réellement changer la façon dont on dessine et pense une moto et les formes peuvent être plus organiques à l’image du cadre de cette S 1000 RR. BMW crée ses composants en ayant recours à l’optimisation topologique, une technique d’ingénierie qui vient supprimer toutes les parties non soumises aux efforts, ce qui permet aussi une réduction des matériaux, donc de poids et de coût.

Une utilisation qui prend de l’ampleur

Si ce procédé de fabrication additive est principalement réservé aux prototypes, la marque à l’hélice commence à intégrer des éléments qui en sont issus dans certaines de ses voitures comme la i8 Roadster ou la Mini Cooper, avec des possibilités de personnalisation inédites. Et BMW ne compte indubitablement pas s’arrêter là avec un investissement de 10 millions d’euros dans un centre de recherche dédié.

Produire plus rapidement et à moindre coût des pièces plus complexes, légères et de résistance équivalente devrait permettre de démocratiser des machines encore trop élitistes. Il faudra bien sûr tester la rigidité de ces cadres en conditions réelles, mais nous ne cachons pas un certain optimisme face aux possibilités qu’offre cette technologie des plus prometteuses.