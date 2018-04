ARTICLE 1 : Société organisatrice ("l’Organisateur")

LES EDITIONS DE LA FFMC, Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS sous le numéro 327 879 524 R.C.S Bobigny, dont le siège social est situé au 8/10 rue Jean Jacques Rousseau, 93100 Montreuil, décide d’organiser un jeu concours intitulé "MOTOMAGAZINE - Grand Prix de France Moto 2018" du 18 à partir de 10h au 26 avril 2018 jusqu’à minuit.

ARTICLE 2 : Conditions de participation

Ce jeu concours est ouvert à toute personne physique (désignée "le Participant") résidant en France métropolitaine et remplissant les conditions du présent règlement.

Le jeu est composé de plusieurs dotations :

30 entrées Enceinte Générale

Le Participant doit :

être majeur au jour du début du jeu concours et disposer de la capacité juridique,

accepter le présent règlement,

Pour accéder au tirage au sort permettant de gagner une entrée au Grand Prix de France Moto 2018, le Participant doit également :

souscrire un abonnement à MOTO MAGAZINE tel que défini à l’article 4 ci-dessous, entre le 18 avril 2018 à partir de 10h00 au 26 avril 2018 jusqu’à minuit,

être à jour du paiement de son abonnement pendant la période du jeu et au moment du tirage au sort.

La participation est limitée à une (1) participation par personne et par foyer (même nom, même adresse, même adresse mail, même téléphone).

Sont exclus de toute participation au présent jeu et du bénéfice de toute dotation, l’ensemble des salariés et des correspondants bénévoles des EDITIONS DE LA FFMC, ainsi que les membres de leur famille (parents, frères et sœurs, conjoint et personnes vivant au foyer).

ARTICLE 3 : Dotations du jeu

Les dotations sont constituées de :

30 entrées Enceinte Générale .

ARTICLE 4 : Déroulement du jeu et désignation des gagnants

Pour participer au jeu, il suffit au Participant de :

se connecter, pendant la durée du jeu indiquée à l’article 1 du règlement, au site internet motomag.com, rubrique "BOUTIQUE", puis "ABONNEMENT", puis "France Metropolitaine"

souscrire un abonnement « Offre spéciale Grand Prix de France Moto 2018 - Abonnement 2 ans à MOTO MAGAZINE + version numérique offerte » ou « Offre spéciale Grand Prix de France Moto 2018 - Abonnement à MOTO MAGAZINE + hors-série »,

En souscrivant à l’un de ces deux abonnements, le Participant reconnait avoir lu et accepté le présent règlement.

Tirage au sort

Tout Participant ayant souscrit un abonnement tel que décrit à l’article 4 ci-dessus est inscrit au tirage au sort qui suit son abonnement, déterminant les gagnants des entrées au Grand Prix de France Moto 2018.

A l’issue de chaque tirage au sort, le gagnant d’une entrée au Grand Prix de France Moto 2018 sera informé par mail.

Les tirages au sort auront lieu le 2 mai 2018.

ARTICLE 5 : Attribution et récupération des lots

Les lots seront à récupérer à l’extérieur du circuit sur présentation d’une pièce d’identité.

La responsabilité de LES EDITIONS DE LA FFMC ne pourra pas être engagée du fait du changement d’adresse mail et/ou postale du Participant ou d’erreur dans la rédaction de celles-ci.

Les lots ne pourront donner lieu à aucune contestation : ils ne pourront pas être attribués sous une autre forme que celle prévue par le présent règlement et ils ne pourront en aucun cas être remboursés en espèces en tout ou partie ou échangés contre tout autre article ou service.

S’il s’avère, après vérification, que le gagnant ne répond pas aux conditions de participation du présent règlement ou qu’il a fraudé, la dotation ne lui sera pas attribuée. Celle-ci sera alors remise en jeu et un nouveau tirage au sort aura lieu.

ARTICLE 6 : Contrôle et réserves

LES EDITIONS DE LA FFMC se réservent, notamment en cas de force majeure ou d’évènement indépendant de sa volonté, le droit d’écourter, de suspendre, de modifier ou d’annuler le jeu. Ces changements feront toutefois l’objet d’une information préalable par tous les moyens appropriés.

ARTICLE 7 : Acceptation du règlement

La participation à ce jeu implique l’acceptation pure et simple du présent règlement.

Depuis le 21 décembre 2014, le dépôt de règlement n’est plus obligatoire dans le cadre d’un jeu-concours.

ARTICLE 8 : Litiges

Le présent règlement est régi par la loi française.

Toute contestation ou réclamation devra être formulée par lettre simple adressée à :

LES EDITIONS DE LA FFMC, 8/10 rue Jean Jacques Rousseau, 93100 Montreuil.

Cette lettre devra indiquer les coordonnées complètes du Participant et le motif exact de la contestation. Aucune contestation ne sera prise en compte passé un délai d’un mois après la clôture du jeu.

Tout litige pouvant intervenir sur l’interprétation du présent règlement sera expressément soumis à l’appréciation souveraine des organisateurs et, en dernier ressort, à l’appréciation des tribunaux compétents du ressort de la Cour d’appel dont dépend la commune de Montreuil.

ARTICLE 9 : Respect de la vie privée

Les informations collectées dans le cadre du présent jeu sont obligatoires pour la prise en compte de la participation. Ces données sont destinées à LES EDITIONS DE LA FFMC, responsable du traitement.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6/01/78 (articles 39 et 40), les Participants disposent d’un droit d’accès et de rectification des données les concernant en écrivant à : LES EDITIONS DE LA FFMC, 8/10 rue Jean Jacques Rousseau, 93100 Montreuil.

Les Participants peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement des données les concernant.