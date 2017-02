Le salon du 2-roues de Lyon est désormais un évènement annuel majeur dans le monde de la moto et du scooter. Cette année encore, le record d’affluence a été battu. Près de 48 000 visiteurs ont parcouru les allées d’Eurexpo, du 10 au 12 février 2017.

En effet, toutes les grandes marques, les équipementiers, les accessoiristes, les associations ainsi qu’un espace consacré aux véhicules électriques, ont été réunis sur plus de 50 000 m² d’exposition.

Shows mécaniques

Du côté des animations, particulièrement marquantes cette année, l’aménagement d’une piste de flat track a permis à 100 pilotes de s’affronter dans cette discipline hors normes. Les amateurs de stunt n’étaient pas en reste avec la présence de nombreux spécialistes de la discipline venus réaliser d’audacieuses acrobaties.

Une piste d’enduro cross, a également été aménagée, elle a vu défiler 250 pilotes dans une épreuve rapide et physique.

Expos à gogo

Du côté des expositions, la Route 66 était à l’honneur avec la présence de nombreux préparateurs étrangers venus présenter leurs plus belles réalisations.

À noter également un espace compétition où l’on pouvait découvrir les motos de vitesses 250 cm3 qui se sont illustrés entre 1950 et 2000 dans les championnats du Monde, ainsi qu’une très grosse rétrospective des motos Husqvarna et Voxan.

Espace café racer

Autre expo marquante celle regroupant plus de 200 cafés racer ainsi qu’une présentation de 50 motos ayant participé au Paris-Dakar. Comme disait Thierry Sabine : « On a ramené du désert pour tout le monde »...

Une vente de casques customisés sur le thème Contes et Légendes a été réalisée par Stéphanie Dutruel, commissaire de cette exposition, au profit d’une association caritative.

La FFMC 69 tient sa place

Comme l’année précédente, l’antenne FFMC du Rhône assurait la consigne gratuite pour les casques, ainsi que l’organisation et la sécurité du parking moto. Elle tenait également un stand commun avec la Mutuelle des Motards. Ses adhérents et militants ont répondu aux questions des visiteurs et renseigné un public nombreux.

Bon bilan

Cette 24e édition confirme l’intérêt de la région lyonnaise pour le 2-roues et pour cet événement en particulier qui fédère tous les amoureux de la moto et du scooter, et pour les organisateurs du salon, le bilan est très positif.