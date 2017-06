Le rallye routier moto des Ardennes s’est déroulé les 27 et 28 mai 2017 autour de Sedan.

En dépit d’un nombre réduit de participants (99), il s’est avéré d’une organisation au top.

Comme l’an passé, le moto-club Trajectoire Jeune Pilote a su amener sur le lieu de départ du rallye, et du parc d’assistance, toute une panoplie d’animations : concerts, fête foraine, spectacles de stunt, restauration…

Les organisateurs ont ainsi tiré parti de l’emplacement privilégié mis à disposition par Ardenne Métropole dans la prairie de Torcy, au cœur de la ville de Sedan. Voilà une belle vitrine pour faire connaître le rallye routier !

Parcours routier de 561 km

Côté sportif, le programme n’était pas en reste avec notamment un parcours routier de 561 km sur des boucles variables, permettant ainsi de faire jusqu’à 3 spéciales par tour, soit au total 10 spéciales de jour et 3 de nuit. Les organisateurs avaient repris celle d’Élan, une spéciale rapide développant 2,8 km à travers la forêt, avec de nombreux virages et courbes et finissant par une ligne droite.

Celle de Cheveuge était nouvelle, mais trop rapide, elle a donc été raccourcie de 3,8 km à 1,8 km par la direction de course.

Bagarre à tous les étages !

L’an dernier déjà, Christophe Velardi (Ducati 1200 Multistrada-Ducati West Europe) avait remporté l’épreuve ardennaise de belle manière. Là encore, il dominera 8 des 12 spéciales finalement courues, la dernière à Élan ne passant plus dans le timing imposé par la préfecture.

Derrière, on retrouve à 9 secondes (avec 2 « scratchs ») le récent vainqueur du Beaujolais, Bruno Schiltz (KTM 1290 Super Duke R-CTM 83), également second l’an dernier.

Pour la troisième place à 27 secondes, un peu de changement : Benoit Nimis (Yamaha MT-10) revient en confiance pour une belle fin de championnat, et prend la 3e place qu’occupait Laurent Filleton (KTM 1290 Super Duke R-KTM France) en 2016.

En effet Laurent, suite à une chute dans la première spéciale, ne repartira que pour l’étape de nuit. Ensuite, Kevin Cheylan (Ducati 967 Hypermotard) confirme à la quatrième place sa montée en puissance dans le Top 5 du championnat Élite SW Motech. Il devance trois autres Rallye 1, Sébastien Fassouli (Aprilia 1100 Tuono-Avon Tyres), qui revient à son meilleur niveau après moult mésaventures, et signe 2 « scratch ». Puis viennent Maxime Delorme (Yamaha MT-09) et Maxime David (Kawasaki ZX6-R).

À coups de centièmes en Rallye 2 !

Dans ces spéciales très rapides, les Rallye 2 n’étaient pas à la fête pour disputer le classement scratch, et à part une incursion de Sonia Barbot (KTM 690 Duke R-KTM France) dans le Top 3 (Cheveuge ES 8), les premiers de la catégorie figurent aux 8e, 9e et 10e places à l’issue du rallye. Après sa victoire dans la 1ère étape, Sonia laisse la place à Tanguy Brebion (Husqvarna 701 SM) pour la 2e étape, mais le vainqueur au général est Davy Gambino (KTM 690 Duke R). C’est dire comment la course fut serrée entre ces trois-là.

Chez les Rallyes 3, même combat. En l’absence des deux leaders du championnat, les trois premiers se retrouvent aux 36, 37 et 38es places et c’est Tom Dutilleul (Honda 500 CB), le champion « Sport 1 » 2016, qui l’emporte devant Nicolas Derrien (Suzuki 400 DRZ) et Johan Garest (Kawasaki ER5).

En Classique, Nick Ayrton signe une belle 14e place au scratch, et la victoire dans la catégorie, devant Didier Chambost (Yamaha 750 Ténéré) et Rob Degaudez (Honda 600 XLR).

Beau tir groupé aussi chez les Anciennes avec Salah Jouan (Japauto 1000 VX), Philippe Colliot (Honda 900 BO) et Stéphane Scellier (Honda 400 CBT), tandis qu’en Side-car Amblard / Garcia (Suzuki 1340) devancent les Chanal père et fils (SGR Panda) et Gouraud / Bouvron (Choda ZX12R).

Pour les Trophées, chez les Espoirs c’est Émeric Magnard (Triumph 675 Street Triple) le plus rapide, tandis que chez les Féminines on retrouve Sonia Barbot.

Belle bagarre aussi en Vétérans où Thierry Courtaud (Yamaha 600 R6) a le dernier mot, mais la fin de saison promet tellement c’est serré avec Christophe Overney (Aprilia 1100 Tuono), Nick Ayrton et J.J Mondoloni (Ducati 1200 Multistrada).

En 125, on retrouve Fréderic Menard (Dealim 125), et chez les duos c’est Gérald Mauchien et Julie Jolles (BMW R1200 GS) pour leur première participation.

Classement provisoire Élite SW Motech

Classement Pilote Points 1 SCHILTZ Bruno KTM 1290 Super Duke R 236 points 2 VELARDI Christophe Ducati 1200 Multistrada 188 points 3 FILLETON Laurent KTM 1290 Super Duke R 169 points 4 NIMIS Benoit Yamaha MT-10 124 points 5 CHEYLAN Kevin Ducati 967 Hypermotard 124 points 6 DELORME Maxime Yamaha MT-09 121 points 7 DERRIEN Florent Aprilia 1000 Tuono 114 points 8 TONIUTTI Julien Yamaha MT-10 111 points 9 BREBION Tanguy Husqvarna 701 SM 105 points 10 GAMBINO Davy KTM 690 Duke R 94 points

Tous les résultats sur : http://archive.ffmoto.org/_RESULTATS/resultats.php?specialite=rallye

Le site des rallyes routiers : http://www.rallyes-routiers.com/

Rendez-vous pour la 6e manche du championnat les 17 et 18 Juin à Cerdon pour le 79e Rallye de l’Ain.