Telle est l’expérience inédite à laquelle 105 pilotes se sont frottés ce week-end sur 560 km de parcours routier, soit 280 km et 4 spéciales à chaque étape. Pour bon nombre de participants il s’agissait d’un rallye initiation, les Volcans ne comptant pas pour le Championnat de France de la discipline.

Pour d’autres, ce rendez-vous avait valeur de tour de chauffe avant le Moto Tour qui sera de passage dans la région début octobre. C’est ainsi par exemple que Pierre Lemos (KTM 1290 Super Duke R) a abordé ce 10e Rallye des Volcans, dont il est sorti vainqueur malgré la résistance de Jérémy Barnoin (KTM 990 SMT). Ce dernier a été victime d’une chute dans la 2e spéciale de nuit, juste après avoir remporté la première. Barnoin out, ce sont les KTM 690 de Sébastien Collet et de Florian Méneret qui complètent, derrière Lemos, le podium scratch et l’emportent en Rallye 2. Le troisième en Rallye 2 est Emmanuel Gonzalès sur KTM 690 Duke R.

En Rallye 1, Olivier Crespe (MV 800 Brutale) et Pierre Coulon (Aprilia 1000 Tuono) - qui fêtait son retour - terminent derrière Pierre Lemos. En Rallye 3, la victoire revient à Etienne Roumain (Cagiva 125 Planet) devant Germain Perrot (Husqvarna 125 SMS) et Laurent Streiff (Honda 500 CB).

Chez les Classiques, Mehdi Silem impose sa Kawasaki ZXR-750 devant Rob Degaudez (Honda 600 XLR) et Thomas Brely (BMW R100 GS). En Side-Car, victoire de Galvani/Bresse (Choda ZX12R) devant Madame et Monsieur Lepage (R1 RDS) et Couderc/Thibault (FJ 1200).

Enfin, en Duo, Julien Toniutti et François Speck (le patron d’EMC Suspensions) réalisaient, sur leur Honda 1000 Africa-Twin, une « première » avec un équipage au passager non voyant. Ils terminent à une belle 11e place au général, devant les équipages Borgeat/Reaux et Mauchien/Jolles, sur BMW R 1200 GS.