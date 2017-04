Pour la deuxième épreuve du championnat de France des rallyes routiers moto, les 31 mars et 1er avril dans la Sarthe, Bruno Schiltz (KTM 1290 Super Duke R) s’est rapproché à 2 points du leader du championnat Christophe Velardi (Ducati 1200 Multistrada), et a fait passer le message qu’il faudrait absolument compter sur lui !

Ce week-end se déroulait le 60e Rallye de la Sarthe, une édition « anniversaire » à laquelle 152 concurrents sont venus participer autour de la Suze-sur-Sarthe, une jolie petite ville située à une vingtaine de kilomètres du Mans.

Pour cela, les clubs organisateurs ASCOP Moto et ASMACO avaient mis les petits plats dans les grands, en proposant une édition unique, avec un départ le vendredi soir pour l’étape de nuit, et un parcours routier totalement inédit avec 2 nouvelles spéciales à La Trugalle et Lombron.

Étape 1 : Toniutti, la surprise !

Après une journée consacrée aux contrôles administratifs et techniques, les concurrents s’élancent à 18h direction le nord Sarthe pour une boucle de 225 km comprenant 4 spéciales chronométrées.

D’entrée Bruno Schiltz frappe fort et s’empare du premier chrono à la Trugalle. Ensuite il rencontre quelques problèmes d’éclairage et ne peut pas rééditer. C’est alors que Julien Toniutti, au départ avec une Yamaha MT-10, s’empare des 2 spéciales suivantes. C’est suffisant pour lui garantir la victoire d’étape, bien que Christophe Velardi se soit imposé dans la dernière spéciale.

On trouve donc Julien Toniutti à 12 centièmes de seconde devant Christophe Velardi et 3,49 secondes devant Bruno Schiltz. Puis viennent Laurent Filleton (KTM 1290 Super Duke R) à 8,56 secondes. Florent Derrien (Aprilia 1000 Tuono) et Maxime Delorme (Yamaha MT-09) suivent à distance (15’’39 et 16’’) et bouclent le Top5. Voilà qui promet pour la suite du rallye !

Étape 2 : Schiltz en patron

Samedi 8h, premiers départs direction le circuit Bugatti au Mans pour 4 tours chrono, puis 296 km de VO sarthois agrémentés des spéciales de La Trugalle (3 fois, N°6, 8 et 10) et Lombron (2 fois, N° 7 et 9).

Sur le Bugatti, Schiltz part en tête et s’impose devant Laurent Filleton à 1,79 seconde. Il en profite pour se constituer une avance sur ses principaux adversaires de la nuit : Julien Toniutti qui est à 10,40 secondes, mais aussi Christophe Velardi à 17,34 secondes.

Désormais, c’est lui le patron de l’épreuve. Toutefois il ne gère pas cette avance et continue à attaquer en remportant les spéciales 6, 7 et 9, Christophe Velardi et Julien Toniutti mettant à leur actif la 8 et la 10.

Au classement général Élite SW Motech et Rallye 1 des 2 étapes, c’est donc Bruno Schiltz qui s’impose devant Julien Toniutti et Laurent Filleton.

Mettra maîtrise

Dans les différentes catégories et trophées, au cumul des 2 étapes, en Rallye 2 Techno Globe, c’est Maxime Mettra devant Davy Gambino, tous deux sur KTM 690 Duke R, le troisième étant Tanguy Brebion (Husqvarna 701 SM).

En Rallye 3, Nicolas Derrien revient un peu aux affaires et l’emporte sur sa Suzuki 400 DRZ devant les KTM 390 Duke de Romain Cauquil et Julien Alifat. Chez les Side-cars, belle bagarre avec 19 engagés et victoire d’Amblard/Garcia (Suzuki 1340 GSXR) devant Chanal père et fils (Panda 1340 SGR) et Gouraud/Masson (Choda ZX12-R).

En Classiques, c’est Eric Fortin et sa Brigitte (BMW R80GS) suivi de Didier Chambost (Yamaha 750 Super Ténéré) et de Cyril Louis (Kawasaki 900 GPZ).

Sur les 7 Anciennes au départ, toutes n’étaient pas à l’arrivée mais c’est Salah Jouan (Japauto 1000 VX) qui s’impose devant Joël Zabroniecka (Honda 900 BO) et Christian Lacoste (BSA 500).

Belle performance des Duos et notamment de Grégory Roblin et Andréa Huau qui terminent sur leur Yamaha MT-10 en 10e position du rallye et conservent leur première place en catégorie Élite SW Motech : 13e. Belle prestation également de Frédéric Combret et Margaux Derouet (Yamaha MT-10), qui précèdent Philippe et Monique Dosmas (BMW R1200).

Le Trophée Espoir voit la victoire d’Arnaud Colomb (Yamaha MT-09) et Fabrice Dion (KTM 125 Duke) s’impose en Trophée 125 cm3.

Chez les Vétérans, le vainqueur est Nick Ayrton (Yamaha 1000 R1), tandis qu’en Féminine, Stéphanie Alliot (BMW S1000RR) l’emporte à nouveau devant Sonia Barbot (KTM 690 Duke R), victime d’une chute dans la spéciale de Lombron lors de l’étape de nuit.

Suite du championnat de France des rallyes en Corse avec le 11e Rallye de Corse, à Porticcio les 21 et 22 avril 2017. Venez nombreux participer !

Le site du Rallye de Corse : http://www.motoclub-jmpracing.com/

Le site des Rallyes Routiers : http://www.rallyes-routiers.com/

Tous les résultats en cliquant ici

Classement provisoire en Élite SW Motech