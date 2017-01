C’est parti pour le Maroc Moto Tour ! Les inscriptions ouvrent le 15 janvier 2017, tandis que le rallye routier, calqué sur le Moto Tour français, se déroule du 27 avril au 1er mai.

Au programme, départ de Marrakech, une journée de spéciales sur circuit, deux journées avec des étapes de 300 km assorties de quatre spéciales routières chaque jour et une grande soirée de gala de clôture.

5 jours de course et de rencontres

Les routes sinueuses du Maroc se prêtent au rallye routier dans un paysage étonnant et varié entre plaine et montagne. Après l’installation de tous les participants à Marrakech, le programme comprend au moins trois spéciales routières par jour et une spéciale sur circuit à parcourir de jour et de nuit. Comme sur le Moto Tour, les duos sont acceptés.

- Rendez-vous le 15 janvier sur le site web du Maroc Moto Tour pour l’ouverture des inscriptions.

Tous les détails et les tarifs seront dévoilés.

Attention 60 places seulement sont ouvertes pour cette nouvelle aventure organisée par Option Sports Événements.

