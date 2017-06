Le championnat du monde d’Endurance FIM EWC a rendez-vous pour la première fois sur le Slovakia Ring. Les 8 Hours of Slovakia Ring, quatrième manche du championnat, se disputent du 22 au 24 juin sur ce circuit tout proche de Brastislava, capitale de la Slovaquie.

La découverte de ce long tracé de 5,922 km est un nouveau challenge sportif et technique pour la plupart des équipes engagées. C’est sous une chaleur écrasante que se sont déroulés les premiers essais officiels.

Yamaha court après Suzuki

Le Slovakia Ring sera le théâtre d’une confrontation très ouverte entre les prétendants au titre de champion du monde FIM EWC 2016-2017. Le Suzuki Endurance Racing Team (SERT), champion du monde en titre, arrive en tête en Slovaquie mais le GMT94 Yamaha et le YART Yamaha Official EWC Team se font de plus en plus pressants, après deux victoires aux 24 Heures Motos et aux 8 Hours of Oschersleben pour le GMT94 et deux deuxièmes places pour le YART. Sept points seulement séparent le SERT et le GMT94 Yamaha alors que 30 points sont à prendre pour le vainqueur des 8 Hours du Slovakia Ring.

Maco Racing Team en vedette

Sur le Slovakia Ring, les projecteurs vont se braquer sur l’équipe nationale, le Maco Racing Team. Cette équipe basée à Bratislava vient de décrocher la troisième place aux 8 Hours of Oschersleben et pointe en sixième position au championnat derrière le F.C.C. TSR Honda qui sera aussi un redoutable prétendant au podium en Slovaquie. Pour cette course sur son circuit, l’équipe Maco engagera une seconde Yamaha confiée à des pilotes slovaques et tchèques.

Ultime confrontation en Superstock

La lutte sera encore plus vive en Superstock puisque la Coupe du Monde, réservée à cette catégorie, sera décernée à l’issue des 8 Hours of Slovakia Ring.

Moto Ain CRT (Yamaha) arrive en tête avec 6 points d’avance sur le Tati Team Beaujolais Racing (Kawasaki) et 12 points sur le Yamaha Viltaïs Experiences.

Tout se jouera pour la Coupe du monde FIM EWC entre ces trois équipes. Comme à Oschersleben, il faudra aussi surveiller le Völpker NRT48 Schubert Motors by ERC (BMW) qui chassera le podium Superstock sur le Slovakia Ring.