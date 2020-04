Les trails routiers les plus récents (BMW R 1250 GS, Triumph Tiger. Honda CRF 1100 Africa Twin, etc.) accélèrent l’usure des pneus avant. En cause : leur puissance, leur poids élevé et leur partie-cycle très rigide qui incitent à une conduite sportive.

Le freinage en entrée de virage est plus intense et se prolonge plus longtemps sur l’angle. Fort de ce constat, Dunlop a revu la conception de sa référence de pneus pour trails.

Les Trailmax Meridian n’ont rien d’une évolution des TrailSmart Max, leurs prédécesseurs. Carcasse et enveloppe ont été repensées pour s’adapter à ces contraintes supérieures.



Une durée de vie allongée

Dunlop assure que les Meridian ont une durée de vie supérieure, comparée aux Trailsmart Max, de 32 % pour le pneu avant et de 6 % pour l’arrière. Cet écart de longévité permet au train de pneus de s’user de manière équivalente, évitant ainsi de se rendre à deux reprises chez son détaillant pour remplacer d’abord l’avant, puis l’arrière quelques milliers de kilomètres plus tard.

Pour parvenir à cette amélioration, le pneumaticien a principalement augmenté la rigidité. Les longues rainures des TrailSmart Max segmentaient la gomme en gros blocs indépendants qui se déformaient sous les fortes contraintes et s’usaient prématurément.

Nouveau dessin, nouvelles densités de gommes

Rien de tel avec les sculptures plus courtes des Meridian. D’un point de vue esthétique, c’est une réussite, ce qui ne gâche rien. De plus, leur profondeur est adaptée au moment de s’aventurer sur des pistes caillouteuses (sèches !).

Comme la majorité des concurrents (Bridgestone A41, Pirelli Scorpion Trail 2, Continental TrailAttack 3, etc.), ils sont conçus pour évoluer 90 % du temps sur bitume et 10 % sur chemins.

Si l’arrière utilise toujours deux densités de gomme (une seule pour l’avant), celle du centre, plus « dure », glisse sous la totalité du composé le plus tendre pour mieux évacuer la chaleur et limiter les mouvements de la carcasse. Sur cette dernière - qui utilise de la rayonne, une fibre qui accélère la mise en route -, les deux plis sont davantage orientés vers l’axe de la roue que ne l’étaient les TrailSmart Max. Le gain espéré ? Une meilleure empreinte au sol et plus de confort.

Lors de notre comparatif de pneus pour trails, nous avions noté l’extrême maniabilité des TrailSmart Max. Une vivacité que conserveraient ces Meridian. Hélas, la crise sanitaire ne nous a pas permis de le vérifier au guidon. Mais promis, nous y travaillerons...



Un coup d’œil aux dimensions confirme cette adaptation aux trails modernes. Toutes les tailles bénéficient d’un indice de vitesse V (maxi : 240 km/h), y compris pour les jantes de 21 pouces, à l’instar des concurrents. À noter que seul le pneu avant en 100/90-19 est de construction diagonale. Enfin, les Dunlop Meridian sont compatibles avec une chambre à air, une association exigée pour l’Africa Twin.

Commercialisés depuis ce printemps, les Meridian affichent un tarif moyen de 230/340 € pour les dimensions les plus courantes (120/70 ZR 17 et 170/60 ZR 17). De leur côté, les TrailSmart Max voient leur tarif baisser à environ 200/210 € (dimensions identiques).

Infos : Dunlop