L’objectif de cette manifestation, organisée par le Service « Animation Culture Jeunesse » de la Ville, la FFMC 50 et l’association « Passion American Cars » : fédérer et présenter au public tous ceux, associations, entreprises et particuliers, qui ont pour dénominateur commun le goût pour la mécanique appliquée aux véhicules terrestres à moteur thermique.

La plupart des Clubs et groupements de motards du Département étaient représentés, quelles que soient leurs motivations (tourisme, sport, caritatif, handicap motards..).

Une exposition de motos anciennes rappelait la richesse du patrimoine constitué par les 2 et 3 roues à moteur.

Parmi les animations proposées, des baptêmes en side-car permettaient de découvrir la sensation d’être transporté au ras du bitume. Une tombola offrait de gagner un permis moto comme lot principal.

Voitures américaines aux carrosseries démesurées et véhicules militaires et civils de la seconde guerre mondiale plongeaient les visiteurs dans les années vintage.

Parmi les animations proposées, « Rolf Circus » présentait un numéro inhabituel, mêlant acrobaties et figures de ballet à moto.

A l’intérieur du Château, artistes et artisans témoignaient qu’on peut aimer les moteurs et la mécanique sans mettre les mains dans le cambouis.

Il fallait faire encore mieux qu’à la première édition. Pari réussi : plus de 3000 entrées payantes (1 euro) et 180 baptêmes de 3 roues !

A noter que l’intégralité de la recette (entrées, baptêmes, tombola) était reversée à l’association « Les Petits Mecs P2 » qui aide la Recherche contre les maladies génétiques rares des enfants.