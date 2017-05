Changement de leader au classement provisoire du championnat de France des rallyes routiers moto, à l’issue du rallye du Beaujolais, les 13 et 14 mai à Blacé (Rhône) ! Bruno Schiltz (KTM 1290 Super Duke R - CTM 83) a pris la tête du championnat de France Élite SW Motech, profitant de l’absence de Christophe Velardi (Ducati 1200 Multistrada-Ducati West Europe), mais surtout imprimant à la course un rythme très soutenu.

Classique

Pour la 48e édition de son rallye, le Club-moto du Beaujolais avait prévu un beau programme, avec un parcours routier totalisant 430 km, 8 spéciales de jour et 4 de nuit. Celles-ci se déroulaient au Col de St Bonnet sur 5,6 km, tout près de Blacé, la commune qui accueille le rallye depuis de nombreuses années, et au Perréon, au lieu-dit Pierres Plates pour un tracé de 1,5 km.

L’épreuve a rencontré un beau succès avec 172 pilotes au départ, ce qui constitue un record pour un rallye du championnat de France. Malheureusement la course connaîtra des conditions météo difficiles, les averses alternant avec de belles apparitions du soleil, bref des situations compliquées à gérer pour les pilotes avec un grip continuellement changeant dans les spéciales…

Cela a même empêché d’effectuer tout le programme de l’épreuve, obligeant la direction de course à réduire l’étape de jour à 7 spéciales suite à des incidents, et celle de nuit à 2 seulement.

Schiltz le plus fort

Néanmoins, Bruno Schiltz en réalisant 5 scratchs, a été le plus fort ce week-end et il devance au classement Élite SW Motech et Rallye 1 de l’épreuve Laurent Filleton (KTM 1290 Super Duke R - KTM France) de 16 secondes, Julien Toniutti (Yamaha MT-10 - Spring Bike 69) de 44 secondes et Kévin Cheylan (Ducati 967 Hypermotard) de 46 secondes.

En 5e place du scratch, Tanguy Brebion devance Maxime Delorme (Yamaha MT-09), Frédéric Galtier (KTM 1290 Super Duke R), Jérémy Barnoin (KTM 990 SMT), Stéphane Wilk (Triumph 675 Daytona) et Benoit Nimis (Yamaha MT-10) pour le Top10.

En Rallye 2 Techno Globe, derrière Tanguy Brebion, c’est Jean-Mary Aulas (KTM 660 SMC) qui fait un beau retour sur le championnat devant Davy Gambino (KTM 690 Duke R), le meilleur de nuit, et Sonia Barbot (KTM 690 Duke R - KTM France), 4e. Elle remporte aussi le Trophée Féminin devant Stéphanie Alliot (BMW S1000RR) et Marie Poncet (KTM 690 Duke R). À noter dans cette catégorie l’abandon de Maxime Mettra suite à un accident sur le parcours routier du prologue.

En Rallye 3, Romain Cauquil marque quelques points en Élite également et termine la course devant Anthony Fabre (Yamaha 250 WRF) et Julien Alifat (KTM 390 Duke).

Chez les Classiques, victoire de Nick Ayrton (Suzuki 1100 GSXR) devant Stéphane Gueguin et Maxence Sonilhac sur leurs Yamaha 250 TDR, ce dernier remportant l’étape de nuit dans la catégorie.

En catégorie Side-car, Amblard/Garcia (SGR 1340) l’emportent devant Galvani/Bresse (Kawasaki ZX12R) et Boyer/Cresez (Triumph 1050/DJ). Les Chanal qui avaient carrément scratché l’ES 4 et remporté la 1ère étape dans leur catégorie ont été contraints à l’abandon suite une sortie de route de nuit…

Pour les autres trophées, victoire de Thierry Courtaud (Yamaha R6) chez les Vétérans, l’équipage Bernard fils et père s’impose en duo, Frédéric Ménard (Daelim 125) en 125, tandis qu’en Espoir c’est Jérémy Barnoin, souvent aux avant-postes du rallye, qui l’emporte logiquement.

Prochaine épreuve : le rallye des Ardennes à Sedan (08) les 26, 27 et 28 Mai.

Le site du rallye des Ardennes : http://lmcarallye.wixsite.com/lmca-rallye

Le site du championnat de France des Rallyes : http://www.rallyes-routiers.com/

Classement provisoire Élite SW Motech

Classement Pilote Points 1 SCHILTZ Bruno KTM 1290 Super Duke R 186 points 2 FILLETON Laurent KTM 1290 Super Duke R 153 points 3 VELARDI Christophe Ducati 1200 Multistrada 128 points 4 DERRIEN Florent Triumph 675 ST 114 points 5 TONIUTTI Julien Yamaha MT-10 111 points 6 DELORME Maxime Yamaha MT-09 95 points 7 CHEYLAN Kevin Ducati 967 Hypermotard 88 points 8 METTRA Maxime KTM 690 Duke R 86 points 9 NIMIS Benoit Yamaha MT-10 82 points 10 BREBION Tanguy Husqvarna 701 SM 79 points

Tous les résultats et classements provisoires sur :

http://archive.ffmoto.org/_RESULTATS/resultats.php?specialite=rallye