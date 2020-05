En février dernier, Matthew Levatich avait rendu ses fonctions de président-directeur général de Harley-Davidson. Jochen Zeitz, membre du conseil d’administration, lui succédait alors par intérim. Il vient finalement d’être confirmé dans son poste de PDG du constructeur américain. Ce choix aura été motivé par le Conseil d’administration, suite à sa gestion de l’entreprise face à la crise sanitaire du Covid-19.

« Pendant cette période de crise, ma priorité est le bien-être de notre communauté HD. Je mets en œuvre notre plan de réponse au Covid-19 pour stabiliser l’entreprise et reprendre les opérations. Je dirige également une refonte nécessaire et complète de la structure, du modèle d’exploitation et de la stratégie alors que nous nous adaptons aux nouvelles réalités post Covid-19. Au cours des prochains mois, nous rétablirons l’entreprise et définirons un nouveau plan stratégique sur 5 ans. Je superviserai ensuite la mise en œuvre de ces changements et restaurerai Harley-Davidson comme l’une des marques les plus vénérées et les plus emblématiques du monde. » commente Zeitz.

Loin d’être un « perdreau de l’année » en matière de direction, l’homme peut s’enorgueillir d’une longue expérience chez l’équipementier sportif Puma. Il y a officié en tant que président-directeur général de 1993 - il n’a alors que 30 ans - à 2011. Membre du conseil d’administration de Harley-Davidson depuis 2007, il fonde le « Comité de pérennité » de l’entreprise.





Nouveau plan stratégique et modèles potentiellement repoussés

Comme nous vous l’expliquions précédemment, Harley-Davidson opte pour un plan de recalibrage de son activité, de sa stratégie et de ses priorités économiques, afin de favoriser croissance et rentabilité. L’impact du Covid-19 sur la production et sur l’activité commerciale de la firme justifierait la création, sous la houlette de Jochen Zeitz, de ce programme baptisé « The Rewire » (« le rétablissement »).

La production de la Bronx et de la Pan America, figures de proue de la stratégie « More Roads to Harley-Davidson » serait repoussée à 2021. Ces motos devaient initialement être produites dès l’été 2020 pour une mise en marché début 2021.

On imagine également que l’hypothétique sportive H-D, autre piste logique d’élargissement de gamme, restera encore dans les cartons de Milwaukee pour un bon moment.