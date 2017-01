Dunlop GP Racer D212



Le nouveau fer de lance de Dunlop pour les pilotes amateurs, voire professionnels. Les GP Racer D212, remplaçant des D211 du même nom, sont destinés à évoluer en priorité sur les circuits lors des journées de pilotage (Dunlop Days, Open de la Mutuelle des motards…).

Comme leurs prédécesseurs, ils sont disponibles en versions sculptée (homologuée pour la route) et slick. Trois nuances de gommes figurent au catalogue : Souple, Medium et Endurance, selon les dimensions.

La carcasse et les mélanges de gommes ont été, comme il se doit, adaptés aux performances et aux géométries des sportives les plus récentes. L’accent a été mis sur la maniabilité pour réduire l’effort au guidon et accélérer la mise sur l’angle.

À cette mise à jour s’ajoute une innovation, la Heat Control Technology (HCT). Son but est de disperser la chaleur générée sur la bande de roulement, qui peut atteindre 140 °C en fin de ligne droite (!), et limiter ainsi les risques d’arrachement de gomme. Seuls deux pneus arrière (190/55ZR17, 200/55ZR17) en gomme Endurance (E) en sont dotés.

La technologie Ntec a été reconduite sur les pneus arrière. Elle préserve l’intégrité de la carcasse après que la pression des pneus a été abaissée, comme il se doit sur circuit, pour favoriser les appuis au freinage et la motricité à l’accélération. Une grille des pressions préconisées, à froid, à chaud et après couvertures chauffantes, sera disponible auprès des revendeurs ou monteurs.

Dimensions et prix de vente conseillés :

Avant

120/70ZR17 slick (médium), 144 €

120/70ZR17 sculpté (soft, médium), 144 €

Arrière

160/60ZR17 sculpté, 169 €

180/55ZR17 sculpté (médium, endurance), 189 €

190/55ZR17 sculpté (médium, endurance), 205 €

200/55ZR17 slick et sculpté (médium, endurance) 222 €

SportSmart2 Max



Avant un futur Sportsmart 3, le modèle sport/route Sportsmart2 s’offre une importante mise à jour avec cette version Max. Ils profitent autant des transferts de technologie des pneus du Championnat du monde d’Endurance que du récent sport-touring Roadsmart 3.

Ainsi, le pneu avant adopte les plis de carcasse en rayonne du R3, plus rigide, et un nouveau profil plus progressif et remontant mieux les informations. Les épaulements ont été élargis pour une meilleure stabilité sur l’angle maxi. Un nouveau mélange de gomme (une gomme à l’avant, deux gommes à l’arrière) augmente la zone de contact au sol et l’adhérence sous la pluie. Disponible en février.

Dimensions et prix de vente conseillés :

Avant :

110/70R17, 88 €

120/60ZR17, 90 €

120/70ZR17 (55W et 58 W), 106 €

Arrière :

150/60R17, 108 €

160/60R17, 111 €

160/60ZR17, 135 €

180/55ZR17, 144 €

180/60ZR17, 150 €

190/50ZR17 (73W et 75W), 153 €

200/55ZR17, 176 €

RoadSmart 3 SC



Dunlop a décliné son récent sport-tourisme RoadSmart 3 en une version adaptée aux maxi-scooters. La parenté est assumée via le dessin des rainures, qui combine usure régulière et évacuation de l’eau.

Pour la première fois sur un pneu de scooter, le pneu arrière est doté d’une ceinture à enroulement filamentaire pour limiter les déformations à haute vitesse. Ces pneus introduisent la technologie Camber Thrust Tuning (CTT) qui compense la perte d’alignement normale entre les deux roues en virage, à l’origine d’un alourdissement de la direction et d’un manque de précision.

Ces performances se paient au prix fort : 170 € pour l’avant et environ 180 € pour l’arrière, soit un supplément d’une trentaine d’euros comparé aux ScootSmart, plus classiques.

Dimensions et prix de vente conseillés :

Avant

120/70R14 (170 €)

120/70R15 (170 €)

Arrière

160/60R14 (184 €)

160/60R15 (179 €)

Elite 4



Les Dunlop Elite 4 ont été testés par le service Équipements de Moto Magazine sur une Honda Goldwing (lire n°334 de février 2017).

Ils se destinent aux customs et cruisers équipés de roues en dimensions métriques. Ils sont déclinés, selon les motos qu’ils équipent, en carcasse radiale ou conventionnelle. Par contre, tous les pneus arrières sont multigommes pour associer longévité au centre et adhérence en virage, une première sur des pneus de ce segment.

Dimensions et prix de vente conseillé :

130/90B16, 135 €

130/70-18, 123 €

130/70R18, 152 €

100/90-19, 95 €

110/90-19, 105 €

80/90-21, 92 €

Arrière

170/80B15, 158 €

150/80B16, 146 €

160/80B16 158 €

180/60R16, 194 €

