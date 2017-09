Après 6 ans de service, le Nolan N104 laisse sa place au nouveau modulable placé en haut de la gamme de la marque italienne, le N100-5. Fidèle à ses prédécesseurs, ce casque reprend les fondamentaux de Nolan : coque en polycarbonate (1650 g en taille M), mouvement elliptique de la mentonnière, système de verrouillage sécurisé, double homologation intégral/jet, pré-équipement pour le système de communication maison N-Com (désormais conçu par Sena), pare-soleil réglable et à retour automatique, etc. L’objectif de Nolan est d’améliorer les prestations sans bouleverser les habitudes.

Son look le rapproche d’un l’intégral

Visuellement, le N100-5 est plus élégant et moins massif que son prédécesseur (2 tailles de coques). Le design se rapproche de celui d’un casque intégral à la manière d’un Schuberth C3 Pro. Les aérateurs sont mieux intégrés à la coque et sont faciles à manipuler.

Destiné à affronter tout types de conditions météorologiques, le N100-5 a, selon Nolan, été optimisé dans ce but avec une ventilation distribuant le flux d’air de manière optimale et un joint d’écran améliorant l’étanchéité à la pluie. Il dispose également d’une colerette amovible et ajustable par un cordon élastique pour limiter les remontées d’air en hiver et limiter le bruit.

Un tarif compétitif

Disponible dès la mi-octobre 2017, le N100-5 sera vendu - toujours accompagné d’une garantie de 5 ans - à un tarif minimum de 355 € (version Special sans Pinlock), soit bien en deça des prix pratiqués par des modèles apparentés, mais en fibres, comme leSchuberth C4 (à partir de 650 €) ou du Shoei Neotec (529 €) récemment comparés au X-Lite X1004 UC et au BMW System 7 dans notre numéro de Moto Magazine de juillet/août (MM 336).

Infos : nolan.it ou 01 43 43 03 22