Faut-il encore présenter Travis Pastrana, champion de Freestyle US qui a goûté aux disciplines les plus folles des sports extrêmes ?

Son show Nitro Circus, initialement créé pour la TV, est aujourd’hui un spectacle live réunissant toutes les disciplines du Freestyle, de la trottinette au FMX en passant par le rallye Cross...

Qu’ils soient sur une moto, un BMX, une trottinette, un buggy ou un jet ski, les athlètes sélectionnés par Travis pour participer à ce show possèdent tous un talent rare : celui de pouvoir répéter les figures les plus improbables à la demande, devant une arène en furie.

2 heures 30 bien foutues en l’air

Dans le chaudron de Bercy quasi rempli et sous les cris de fans, casquettes « Nitro Circus » vissées sur la tête, ce show d’environ 2 heures et demie est avant tout un festival aérien, la vingtaine d’intervenants passant la plupart de son temps en l’air dans des positions improbables, avant d’atterrir de manière tout aussi incertaine. De quoi donner le tournis au public ! Un enfant placé un peu plus haut en aura même vomi son coca et toutes ses frites... Pas glop.

Stars mondiales

Musique US à fond, les pilotes défilent les uns après les autres devant un public conquis qui connaît déjà bien ses stars : le jeune Rayan Williams fait tourner plus de 1 million de têtes avec sa trottinette sur Instagram, Josh Seehan est le seul rider au monde à avoir rentré un triple backflip à moto, Aaron « Wheelz » Fotheringham, paraplégique depuis l’enfance, a carrément inventé sa discipline : le freestyle en fauteuil roulant. « Il est une inspiration pour nous tous », criera même le speaker... Quand vous avez la flemme d’aller au sport et restez dans votre canapé, ayez effectivement une pensée pour Wheelz qui, pendant ce temps fait des frontflips en fauteuil à plus de 20 mètres au-dessus du sol...

Tom Pagès présent

Mais la star la plus acclamée durant toute cette soirée fut sans doute Tom Pagès, le Français, vainqueur des X Games en 2018. En complément de ses tricks signatures les plus connus, il exécutera une première mondiale avec son meilleur concurrent et ami Josh Seehan : un double backflip synchronisé. Celui qui est apparu en mime Marceau, baguette à la main, a su faire un retour triomphant à Paname !

Grosses cascades

Au chapitre des grosses cascades, on aura notamment vu : un 720 frontflip en trottinette (Sydney Ryan), un backflip quadruple Tailwhip en BMX (Jaie Toohey) et une tentative de frontflip no hand à moto, suivie d’une chute tout aussi ahurissante par Harry Bink (voir notre vidéo ci-dessous).

Spectacle à part entière

Véritable spectacle, cette tournée « You Got This » inaugurait un format bien rythmé, pour garder le spectateur en haleine 2h30 durant : wip contest en FMX, concours de sauts sur la mega rampe, match France/USA, démonstration de sauts avec les objets les plus incongrus…

Les cascades s’enchaînent à une telle vitesse que même les plus blasés ont du mal a s’ennuyer.... sauf pendant la pause de... 30 mn tout de même ! Pour les fans du genre, c’est aussi une occasion unique d’apercevoir autant de figures que seules quelques personnes au monde parviennent à passer. Et pour les non-anglophones, l’excellent speaker Maxime Martin prenait le temps de traduire et d’expliquer les figures : instructif pour rester à la page de ces sports en plein essor…

L’occasion de rappeler ici que le skateboard et le BMX Freestyle feront leur entrée au JO de Tokyo en 2020 !

Photos : © Nitro Circus

Plus d’infos : nitrocircus.com