La Fédération Française des Motards en Colère de Loire-Atlantique (FFMC 44) organise une action Nuit 2-roues le vendredi 8 septembre. Elle entend dénoncer la verbalisation abusive des 2-roues à Nantes au motif qu’ils seraient mal stationnés.

Acharnement

Depuis le 3 octobre 2016, Nantes verbalise tous les deux-roues motorisés (cyclomoteurs, scooters et motocyclettes) stationnés hors des places qui leur sont alloués. Et cela, même si les deux-roues sont correctement garés sur les trottoirs sans entraver la libre circulation des piétons, des poussettes et des fauteuils roulants ! La FFMC dénonce cet acharnement quotidien d’autant plus intolérable que seulement 30 % des places sont correctes et utilisables sans danger pour les usagers selon les Motards en colère.

Rassemblement

La FFMC 44 a donc décidé de passer à l’offensive pour la rentrée. Elle appelle les conducteurs de deux-roues motorisés (2RM) à se rassembler vendredi 8 septembre à partir de 20 h devant les grilles de l’Hôtel de Ville de Nantes (rue de l’Hôtel de Ville).

Barbecue et manif !

Dans un premier temps, le rassemblement sera statique, avec barbecue, vente de boissons (non alcoolisées) et activités artistiques. Il suffit simplement d’apporter vos viandes à griller et éventuellement du pain, la FFMC s’occupe des braises. La soirée se terminera par une manifestation mobile dans les rues de la ville.

La FFMC 44 demande une nouvelle fois à Nantes l’arrêt définitif de toutes ces verbalisations abusives que les motards perçoivent comme un authentique racket (amende de 35 €).

Nuits 2-roues de la FFMC !

Les Nuits 2-roues, vous connaissez ?

C’est la FFMC Paris-Petite-Couronne qui en a eu l’initiative. Comme son nom l’indique, une Nuit 2-roues est une action de motards qui débute à la tombée de la nuit. La première édition, sous forme de manifestation, a eu lieu le 8 juin 2016 pour dénoncer les restrictions de circulation décidées par la maire de Paris.

Retrouvez la vidéo de la 1er Nuit 2-roues de la FFMC à Paris !