Au 9e tour du Grand Prix d’Autriche, quatrième course de l’année Johann Zarco et Franco Morbidelli se sont accrochés dans la partie la plus rapide du circuit à environ 270 km/h. Les deux motos glissent avant de rebondir sur la piste à pleine vitesse, manquant de heurter de plein fouet Valentino Rossi et Maverick Vinales. Par miracle, ces derniers évitent la collision tandis que Morbidelli et Zarco s’en sortent sans grosses blessures. Après la course, beaucoup de pilotes se sont exprimés sur ce fait de course.

Johann Zarco (Esponsorama Racing Ducati), abandon : « Oui j’ai eu très peur dans cette chute. J’ai doublé Franco par la gauche dans la ligne droite, j’avais plus de puissance que lui. Et au moment de freiner, du fait que je sois bien collé sur la gauche, j’ai été légèrement déporté sur la droite et Franco qui était juste derrière, a été surpris. On s’est touché et on a immédiatement chuté car on allait très vite. Heureusement que nos motos n’ont pas touché de pilotes, mais ce n’est pas passé loin. »

Valentino Rossi (Yamaha, 5e) : « C’était très très effrayant On a vraiment eu beaucoup de chance tous les quatre, mais spécialement Maverick et moi. On peut aller prier ce soir parce que la situation était vraiment très dangereuse. En arrivant dans le virage 3, j’ai senti que quelque chose arrivait. J’ai pensé que c’était l’ombre de l’hélicoptère (de la télévision) car il arrive parfois qu’il passe au-dessus de la piste, mais c’est là que la moto de Franco a déboulé, à une vitesse incroyable. Et puis il y a eu celle de Zarco qui est passée au-dessus de Vinales. On a vraiment eu du bol. J’ai parlé à Franco, il va bien, il essaie de ne pas trop penser à ce qui s’est passé car quand il y pense, ça lui fait peur. Heureusement, personne n’a été blessé. »

Maverick Vinales (Yamaha), 10e : « Nous avons eu beaucoup de chance aujourd’hui. Ce sont des choses qui peuvent arriver en course. On le savait, nous avions déjà dit à plusieurs reprises que le virage n°3 est dangereux. C’est facile de chuter à cet endroit. Pour ce qui est de l’accident. J’ai entendu quelque chose arriver puis un gros boom. Et quand j’ai tourné la tête j’ai juste vu une moto arriver à toute vitesse sur moi. J’ai pris ma tête dans les mains pour me protéger et finalement la moto est passée juste au-dessus. Quelqu’un nous a sauvé aujourd’hui et c’est le plus important. ».

Brad Binder (KTM), 4e : « Wouah, c’était vraiment effrayant. Ils se sont accrochés juste devant moi. Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé. J’ai vu Zarco et Morbidelli glisser sur la droite dans l’herbe. Puis les motos sont revenues sur la piste juste au moment où Valentino et Maverick passaient. Aujourd’hui Vale est l’homme le plus chanceux du monde ».

Alex Rins (Suzuki), chute : « J’ai vu le dépassement puis la Ducati voler sur la piste en direction de Valentino et Maverick. Ils ont eu beaucoup de chance. On est vraiment chanceux que personne ne soit blessé aujourd’hui. »

Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT), 8e : Je n’ai pas vraiment vu l’incident sur le moment car lorsqu’on pilote, on essaie de rester concentré sur sa course. J’ai depuis regardé un peu les images. Le plus important est que tout le monde aille bien. Les crashs qui sont survenus en MotoGP et Moto2 aujourd’hui font vraiment peur. Je ne sais pas quoi dire, je suis encore un peu sous le choc. »

Miguel Oliveira (KTM Tech 3), chute : « C’est très compliqué de juger ce qu’il s’est passé. Je pense qu’il était impossible pour Franco d’éviter Zarco. Avec les turbulences que provoquent la vitesse et l’aspiration, il devient très difficile de corriger sa trajectoire à 300 km/h. Nous avons évité une tragédie. Quelque chose de très grave aurait pu arriver à Rossi et Vinales. Heureusement il n’en n’est rien ! Il va falloir maintenant étudier cette zone et pourquoi ne pas trouver une solution pour empêcher les dépassements au virage 3. »

Cal Crutchlow (LCR Honda), 15e : « J’espère ne plus jamais revoir cela. En tant que pilote, on ne veut jamais voir quelqu’un se blesser. Je pense que personne n’est à blâmer dans cet incident. Cela ressemble à un fait de course. Mais sur ce circuit, avec les vitesses que nous atteignons, on peut être heureux que tout le monde s’en sorte indemne. Car le crash, avec les motos en l’air, c’était vraiment effrayant. Nous devons maintenant travailler sur l’aspect sécuritaire de cette partie du circuit pour que cela ne se reproduise plus. »

Danilo Petrucci (Ducati), 7e : « J’étais deux ou trois positions derrière Johann et Franco. Je n’ai pas vu le moment du contact mais j’ai bien vu les motos revenir et débouler sur la piste. J’étais derrière Aleix Espargaro. Nous nous sommes tout de suite mis sur le côté gauche de la piste pour éviter le retour des motos. Personne n’est blessé mais ça aurait pu être un désastre. Je ne sais pas qui est le responsable mais de mon point de vue c’est un fait de course. Il faudrait qu’on change cette partie du circuit qui est vraiment dangereuse, que ce soit sur le sec ou le mouillé. »

crédit photo : motogp.com