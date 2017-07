L’Espagnol Marc Marquez a une nouvelle fois brillé lors du Grand Prix d’Allemagne, neuvième épreuve du championnat du monde MotoGP 2017. Sur le circuit du Sachsenring, le champion en titre a glané son 5e succès consécutif en MotoGP. Ce succès lui permet de s’empare de la tête du championnat pour la première fois cette année.

Déjà lors des qualifications, Marquez avait annoncé la couleur en signant sa 8e pole d’affilée (toutes catégories confondues). Il a pris un bon départ et a réussi a conserver la tête devant son coéquipier Dani Pedrosa, Danilo Petrucci et Jorge Lorenzo.

Cinquième sur la grille, le pilote local Jonas Folger a enflammé les 97.000 spectateurs venus assister à la course. En effet, le jeune rookie de la catégorie (comme Zarco) disputait aussi sa première course à domicile au guidon d’une MotoGP. Après un premier tour prudent, il est revenu comme un boulet de canon sur les deux Honda officielles.

Folger imite Zarco

Quelques instants plus tard, il réussissait à prendre le meilleur sur Dani Pedrosa et quelques boucles plus tard, il s’emparait de la tête devant des tribunes en ébullition. L’Allemand commettait ensuite une erreur dans le difficile freinage du virage n°1 et laissait repasser Marquez définitivement. Néanmoins, alors qu’on pensait que Marquez allait s’envoler, Folger a maintenu le suspense jusqu’à trois tours de l’arrivée.

Le champion en titre a ensuite mis un dernier coup de cravache pour s’imposer avec trois secondes d’avance. Comme Johann Zarco au Mans, Folger a réussi à monter sur le podium pour son Grand Prix à domicile. Dani Pedrosa (Honda) conclu le week-end sur la troisième marche du podium.

Les Yamaha boys sauvent les meubles

Partis respectivement 9e et 11, les pilotes Yamaha officiels ont sauvé les meubles en Allemagne. Valentino Rossi (5e) prenait un bon départ et pointait sixième après deux tours. L’entame de course de Maverick Vinales a été un peu plus difficile, seulement 10e après deux passages sur la ligne. Les deux hommes sont sont ensuite bien battus avec Alvaro Bautista (6e), Aleix Espargaro (7e) et Andrea Dovizioso (8e). Rossi et Vinales sont finalement parvenus à s’extirper de ce groupe de fous furieux.

Remontada de Johann Zarco

Johann Zarco s’est bien rattrapé après avoir totalement manqué les qualifications la veille. Parti 19e, le Français a fait une remontada jusqu’à la 9e place. Ce dernier s’est empressé d’aller féliciter son coéquipier Folger dans le parc fermé après la course. Bel esprit chez Tech 3 Yamaha.

Classement du championnat du monde MotoGP

1. Marc Marquez (ESP/Honda) : 129 points

2. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) : 124 points

3. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) : 123 points

4. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) : 129 points

5. Dani Pedrosa (ESP/Honda) : 103 points

6. Johann Zarco (FRA/Tech 3 Yamaha) : 84 points

7. Jonas Folger (ALL/Tech 3 Yamaha) : 71 points

8. Danilo Petrucci (ITA/Pramac Ducati) : 66 points

9. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati) : 65 points

10. Cal Crutchlow (ANG/LCR Honda) : 64 points

...

15. Loris Baz (FRA/Avintia Ducati) : 31 points

Ce championnat du monde 2017 est complètement indécis et imprévisible. A mi-saison, dix points séparent le premier du quatrième. Tout reste ouvert.

C’est maintenant la trêve estivale pour tous les protagonistes du championnat du monde. Rendez-vous sur motomag.com début aout, du 4 au 6, pour suivre la dixième épreuve du championnat du monde qui se tiendra en République tchèque.