Johann Zarco fait partie du plan de Ducati pour la saison prochaine. Le Français a confirmé la nouvelle après les qualifications du Grand Prix de Stryrie où il s’est classé troisième et premier pilote de la marque : « C’est une bonne nouvelle, j’ai appris que je continuerai l’aventure avec Ducati la saison prochaine. Mais ils ont encore besoin de temps pour savoir dans quelle structure, le team officiel ou le team Pramac. Évidemment, je préfèrerais être dans l’équipe officielle. Je me sens prêt pour, mais je dois encore faire mes preuves, faire des podiums et montrer que je peux régulièrement me battre aux avant-postes. »

Paolo Ciabatti, directeur sportif de l’équipe Ducati Corse a confirmé au micro de MotoGP.com que Zarco ferait partie de l’aventure en 2021 : « nous définissons un renouvellement avec Bagnaia pour deux ans, nous déciderons plus tard si c’est pour l’équipe officielle ou si cela continuera pendant un an avec Pramac. Nous avons l’intention de continuer avec Zarco également ».

Pole position et troisième place en République-tchèque, troisième sur la grille de départ en Autriche malgré une blessure au scaphoïde, Johann Zarco a marqué des points et démontré tout son talent. Il faut aussi rappeler que le Français a manqué une partie des essais hivernaux. Il n’a que cinq courses à son actif au guidon de la sulfureuse Ducati. Ses performances sont d’autant plus louables.

crédit photo : motogp.com