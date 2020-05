Pour cette troisième course virtuelle de la saison 2020, la Dorna a décidé d’organiser le Grand Prix sur le circuit espagnol de Jerez (Espagne). En MotoGP, onze pilotes se sont affrontés dans une course de 13 tours, soit la moitié de la distance réelle. A noter que pour cette épreuve, les pilotes ont joué sur MotoGP20, sorti le 23 avril dernier.

Les engagés MotoGP

Honda Repsol : Alex & Marc Marquez

Yamaha Monster : Maverick Vinales

Yamaha SRT : Fabio Quartararo

Ducati : Danilo Petrucci

Pramac Ducati : Francesco Bagnaia

KTM Tech 3 : Miguel Oliveira & Iker Lecuona

Suzuki : Alex Rins

Ducati Avintia : Tito Rabat

Aprilia : Lorenzo Savadori

Fabio Quartararo s’est offert la pole position sur le circuit Angel Nieto. C’est sa deuxième pole après celle obtenue au Mugello lors de la première course virtuelle de la saison. Le Français devance les deux derniers vainqueurs en date, Alex Marquez (Italie) et Francesco Bagnaia (Autriche).

En course, c’est Maverick Vinales qui s’est imposé. Le pilote officiel Yamaha a réalisé une belle remontée après avoir chuté au premier virage. Il a ensuite profité des erreurs d’Alex Marquez (2e) et Francesco Bagnaia (3e) pour se porter en tête.

Avec 61 points chacun, c’est l’égalité parfaite entre les trois premiers. Vinales, Bagnaia et Marquez sont montés sur tous les podiums et ont chacun une victoire à leur actif. La suite de la saison s’annonce palpitante ! Marc Marquez s’adjuge la quatrième place devant Alex Rins. Danilo Petrucci, Miguel Oliveira, Fabio Quartararo, Iker Lecuona, Lorenzo Savadori et Tito Rabart complètent le classement. Petite déception pour Quartararo. Une nouvelle fois, il s’est illustré en signant la pole et en démontrant une excellente vitesse sur un tour. Mais à l’avenir, il va devoir travailler sur son rythme de course pour espérer grimper sur le podium.

Moto3 & Moto2 de la partie

Pour la première fois de la saison eSport, les catégories Moto3 et Moto2 sont représentées, avec un format légèrement différent comparé à la catégorie reine (10 pilotes sur une course de huit tours).

Les engagés en Moto3 :

Deniz Öncu

Nicollo Antonelli

Raul Fernandez

Gabriel Rodrigo

Tony Arbolino

Ricardo Rossi

Denis Foggia

Sergio Garcia

Albert Arenas

Alonso Lopez

En Moto3, Gabriel Rodrigo a dominé les débats. Déjà auteur de la pole position, l’Argentin a devancé en course les Espagnols Albert Arenas et Raul Fernandez. A noter l’abandon de Denis Foggia. L’Italien menait la course dans les premiers tours avant de perdre sa connexion internet.

Les engagés en Moto2

Luca Marini

Jorge Martin

Jake Dixon

Aaron Canet

Jorge Navarro

Marcel Schrotter

Lorenzo Baldasari

Enea Bastianini

Marcos Ramirez

Bo Bendsneyder

Dans la catégorie intermédiaire, Lorenzo Baldasari remporte la course haut la main. Après un départ prudent, l’ancien pilote de la VR46 Academy est remonté assez facilement. Jake Dixon s’offre la deuxième position tandis que Bo Bendsneyder complète le podium.

crédit photo : motogp.com