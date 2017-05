Quelle course de folie jusque dans les derniers instants. Au final, c’est Maverick Vinales qui a remporté le Grand Prix de France 2017 organisé sur le circuit Bugatti du Mans.

Zarco embrase le public du Mans

A l’extinction des feux, devant un public en ébullition, c’est bien le rookie de la catégorie, Johann Zarco, qui a pris les commandes de la course. Pendant sept tours, Le Français, transcendé devant ses fans, a tenu la dragée haute à Vinales, Rossi, Marquez and co. Mais il a finalement du rendre les armes. Maverick Vinales est d’abord passé mais Zarco n’a rien lâché. il est resté dans le sillage de l’Espagnol pendant le deuxième tiers de la course avant de se faire attaquer par Valentino Rossi.

Le premier gros fait de course a été la chute de Marc Marquez (Honda). Le champion en titre a perdu l’avant à l’entrée de la Dunlop alors qu’il tentait de suivre le rythme infernal imprégné par les trois Yamaha.

Rossi craque dans le dernier tour

La fin de course s’est jouée entre les Yamaha officielles de Rossi et Vinales, les deux leaders du championnat du monde. A 3 tours du drapeau à damiers, Rossi est parvenu a prendre les commandes. Mais ce dernier a commis une erreur dans le dernier tour et s’est fait surprendre par son coéquipier au garage vert. L’Italien a ensuite tout tenté mais a fini par chuté à 4 virages de l’arrivée. Zarco n’en demandait pas tant et conclu donc à la deuxième place son Grand Prix à domicile. Pour sa cinquième course seulement dans l’élite, Johann Zarco monte donc sur le podium du MotoGP. Juste impressionnant.

A la quatrième place, on retrouve Dani Pedrosa (Honda). Le vainqueur de la dernière course à Jerez a fait une superbe remontée depuis la treizième position sur la grille de départ.

Vinales 1er, Pedrosa 2e au général

Avec les chutes de Marquez et Rossi, Maverick Vinales frappe un très gros coup au championnat du monde. Il s’empare de la tête du général. Et le deuxième n’est ni Marquez ni Rossi mais bien Dani Pedrosa ! Zarco est cinquième, juste derrière les "anciens".

Top 5 du championnat du monde MotoGP

1. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) : 85 points

2. Dani Pedrosa (ESP/Honda) : 68 points

3. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) : 62 points

4. Marc Marquez (ESP/Honda) : 58 points

5. Johann Zarco (FRA/Tech 3 Yamaha) : 55 points

Le prochain Grand Prix du championnat du monde MotoGP 2017 aura lieu en Italie, sur le sublime tracé du Mugello (du 2 au 4 juin). Rendez-vous sur motomag.com pour suivre le résumé de la course.