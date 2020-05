La longue trêve causée par l’épidémie de coronavirus permet à certains pilotes de commencer à chercher un nouveau contrat pour la saison qui arrive.

C’est notamment le cas de Valentino Rossi. D’après le site anglais Crash.net, il serait rentré en contact avec Razlan Razali, le directeur du team Yamaha Petronas. Le Docteur envisagerait de signer un contrat pour les saisons 2021 et 2022. Rappelons que c’est Fabio Quartararo qui prendra la place de l’Italien dès l’année prochaine au guidon de la Yamaha d’usine.

Dovizioso en contact avec KTM

En bout de contrat avec Ducati à la fin de la saison, Andrea Dovizioso et son agent seraient rentrés en contact avec KTM. Suite à cette annonce, Pit Beirer, manager sportif de la marque autrichienne, a déclaré à Motorsport.com : « C’est un moment difficile pour changer de pilote, car comme il n’y a pas eu de course, personne ne peut évaluer l’évolution des uns et des autres. [...] Nous sommes en négociation en ce moment et l’objectif est de prolonger les contrats actuels. Avec beaucoup de pilotes en fin de contrat à la fin de la saison, le jeu des chaises musicales ne fait que commencer en MotoGP ». Difficile d’imaginer en effet le pilote phare de Ducati changer d’horizon en 2021.

Un team satellite Suzuki en 2022 ?

De son côté, Suzuki a prolongé jusqu’en 2022 le contrat de ses deux pilotes, Joan Mir et Alex Rins. Au cours d’une visioconférence, Davide Brivio, le manager du team Suzuki Ecstar, a aussi annoncé qu’un team satellite Suzuki est toujours d’actualité pour 2022 : « L’idée est de mettre ça en place pour 2022 et c’est toujours d’actualité. Jusqu’à présent, nous étions plus focalisés sur le fait de renouveler nos pilotes. Je pense que la direction va se concentrer désormais sur des sujets plus importants, mais ensuite, dans quelques semaines ou mois, nous tenterons de relancer cette discussion pour voir quelle est la situation et quelles sont ses intentions. C’est quelque chose que nous voulons toujours, mais encore faut-il avoir l’approbation de notre hiérarchie, bien sûr. Difficile de se prononcer pour le moment. Quoi qu’il en soit, nous continuons de travailler dessus, nous verrons bien ». À suivre.

Les prochaines semaines s’annoncent mouvementées...