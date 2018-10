Quel suspense. Il aura fallu attendre le dernier virage, la dernière accélération, pour connaître le vainqueur du Grand Prix de Thaïlande 2018, quinzième course du championnat du monde MotoGP.

Marc Marquez s’est imposé au finish face à Andrea Dovizioso. Les deux hommes ont régalé, avec plusieurs dépassements anthologiques. Les trois derniers tours ont été complètement fous. C’est finalement Marquez qui a eu le dernier mot, sur la ligne.

Chez Yamaha, on retrouve enfin des couleurs. Dans le coup pendant les essais et qualifications, les Bleus ont confirmé en course. Et même si il manque encore un quelque chose au niveau du moteur. C’était beau de revoir Valentino Rossi (Yamaha) et Vinales se battre en tête de la course.Vinales s’est adjugé la troisième position, devant son coéquipier (4e). The doctor a mené les premiers tours. Quant à Maverick, il est revenu fort en fin de course et termine dans la roue des deux leaders.

La performance de Johann Zarco (Tech 3 Yamaha) démontre également que ce tracé correspond un peu mieux aux caractéristiques de la M1. Le Français retrouve des couleurs en terminant à la quatrième place. Un résultat très important car il se relance dans la course pour finir la saison à la place de meilleur pilote privé. Alex Rins (Suzuki) et Cal Crutchlow (LCR Honda) ferment la marche du top 6.

Au classement général, Marc Marquez possède un boulevard d’avance (77 points). Ce dernier pourrait être sacré champion du monde dès la prochaine épreuve au Japon (à Motegi le 21 octobre)

Classement du championnat du monde MotoGP 2018 après l’épreuve de Buriram

1. Marc Marquez (ESP/Honda) : 271 points

2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) : 194 points

3. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) : 172 points

4. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) : 146 points

5. Jorge Lorenzo (ESP/Ducati) : 130 points

6. Cal Crutchlow (ANG/LCR Honda) : 128 points

7. Danilo Petrucci (ITA/Pramac Ducati) : 126 points

8. Johann Zarco (FRA/Tech 3 Yamaha) : 123 points