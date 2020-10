Trophée Robert Doron 2020

Première et dernière compétition de l’année pour moi à cause du virus, ce fût un réel plaisir de retrouver les pilotes, les motos et la piste. La moto est une grande famille, beaucoup de monde se connait, se reconnait, et ça donne toujours de bon moments. Le trophée Doron termine souvent la saison, mais cette année nous avions droit à plusieurs évènements en même temps en France : (...)